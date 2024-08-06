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Война, день 895-й: ВСУ успешно атаковали российскую авиабазу в Морозовске

Война, день 895-й: ВСУ успешно атаковали российскую авиабазу в Морозовске

Во вторник, 6 августа, начались 895-е сутки с начала полномасштабной войны в Украине. Наши воины продолжают наносить оккупантам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.

Над Украиной сбито 4 ракеты и 15 «шахедов»

В ночь на 6 августа 2024 года противник ударил 4-мя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 по Киевской области, 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 16-ю ударными БпЛА типа «Shahed».

В результате противовоздушного боя сбиты:

  • 15 з 15 ударних БпЛА «Shahed»,
  • 2 з 4 ракет «Іскандер-М/KN-23»,
  • 2 з 2 авіаційних ракет «Х-59».

атака 6 августа

О ситуации на фронте на утро 6 августа 2024

За прошедшие сутки по всему фронту зафиксировано 133 боевых столкновения. Треть из которых — на Покровском направлении. Здесь наши защитники отбили 41 вражеский штурм. Противник концентрировал усилия в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области.

Горячо было и на Торецком направлении, где при поддержке авиации, враг совершил 26 атак неподалеку населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

Вчера российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам семь ракетных (десять ракет), 50 авиационных ударов (в частности задействовал 64 КАБ) и 752 удара дронами-камикадзе, совершил 4816 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 114 из них — из РСЗО.

Удар по аэродрому «Морозовск»: детали

Главное управление разведки (ГУР) проинформировало о последствиях удара по аэродрому «Морозовск» в Ростовской области рф, который произвели в ночь на субботу, 3 августа.

В результате огневого поражения военного аэродрома «морозовск» уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены осколками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.

«Полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения – от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли», — проинформировала пресс-служба ГУР 5 августа.

Четыре технических здания и два ангара на авиабазе «Морозовск», расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили повреждения.

морозовск

Также в сети появилась информация о потерях среди личного состава армии оккупантов после атаки по аэродрому. Российские Telegram-каналы сообщают, что 7 оккупантов получили ранения. После атаки захватчики убрали практически все самолеты с аэродрома.

Потери врага на утро 6 августа 2024

По данным Генштаба ВСУ, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум пунктам управления БпЛА, двум районам сосредоточения личного состава и ВВТ и еще по одному важному объекту врага.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1050 человек. Также наши воины обезвредили:

  • 4 танка,
  • 8 боевых бронированных машин,
  • 39 артиллерийских систем,
  • 36 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 6 крылатых ракет,
  • 54 автомобиля,
  • 1 одну единицу специальной техники.

потери врага

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Редакция ПРОФИЛЬ
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