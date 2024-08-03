Война, день 892: уход оккупантов из Харьковской области – вопрос времени

О чем сообщает Генштаб ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 123 боевых столкновения. 2 августа противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением трех ракет, а также 80 авиаударов, в том числе сбросил 114 КАБов (управляемых авиабомб). Кроме этого, рашисты произвели 4693 обстрела, из них 93 – из реактивных систем залпового огня.

В течение дня 2 августа противовоздушной обороной юга Украины сбито 5 разведывательных беспилотников, из которых три типа «ZALA» и два «Supercam».

Также оккупанты атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами, вероятно «Искандер-М», с территории временно оккупированного Крыма.

Больше подробностей в материале: Россия мощно ударила по Одессе – использовала ракеты и дроны

Противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов: Волчанские Хутора, Терновая, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Дружба, Щербиновка, Торецк, Нью-Йорк, Дилиевка, Малиновка, Елизаветовка, Мирноград, Новогродовка, Мариновка, Николаевка, Карловка, Угледар, Старомайорское, Макаровка, Урожайное, Благодатное Донецкой области; Павловка, Новоандреевка, Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, района сосредоточения ВВТ, пункта управления БпЛА, также поразили два средства ПВО и склад боеприпасов врага.

Глава ГУР: пребывание оккупантов в Харьковской области – это вопрос времени

Глава управления разведки Кирилл Буданов уверен: пребывание оккупантов в Харьковской области – «вопрос времени». Об этот он заявил в эфире телемарафона.

Как отметил глава ГУР, рашисты пытались создать в этом регионе «буферную зону», но их попытки провалились.

А отвечая на вопрос, отказались ли оккупанты от попыток продолжить создать такую зону, Буданов ответил: «Нет, они так и остались на оккупированных территориях Харьковской области, но это вопрос времени».

Глава разведки добавил, что минимальной задачей вс рф на этот год является выход к административным границам Донецкой и Луганской областей, а задачей максимум – «получить Украину любым способом».

На россии дроны атаковали аэродром, нефтебазы и жилой дом

Этой ночью дроны-камикадзе атаковали аэродром «Морозовск» в Ростовской области рф. По словам местных жителей, также были слышны несколько взрывов в Миллерово.

В Генштабе ВСУ подтвердили атаку Сил обороны по аэродрому «Морозовск». Отмечается, что зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиабомбы. Информация о поражении средств ПВО и авиатехники противника уточняется.

Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях, есть данные о попадании в, по меньшей мере, два резервуара с нефтепродуктами с дальнейшим горением.

Тем временем в российском городе Орле неизвестный беспилотник врезался в жилой дом. Сообщается, что прилетов было два.

«Вариантов несколько: это сбившиеся с курса российские дроны-камикадзе или же результат непрофессиональных действий российской РЭБ по БпЛА, летевшим к военному объекту», – отмечает Телеграм-канал УНИАН.

Потери врага на утро 3 августа 2024

По данным Генштаба, утренняя суточная статистика пополнилась 1170 оккупантами.

В технике рашисты понесли следующие потери: