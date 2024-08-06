Війна, день 895-й: ЗСУ успішно атакували російську авіабазу в Морозівську

Над Україною збито 4 ракети і 15 “шахедів”

У ніч на 6 серпня 2024 року противник вдарив 4-ма балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23 по Київській області, 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 і 16-ма ударними БпЛА типу “Shahed”.

У результаті протиповітряного бою збито:

15 з 15 ударних БпЛА “Shahed”,

2 з 4 ракет “Іскандер-М/KN-23”,

2 з 2 авіаційних ракет “Х-59”.

Про ситуацію на фронті на ранок 6 серпня 2024 року

Минулої доби по всьому фронту зафіксовано 133 бойові зіткнення. Третина з яких – на Покровському напрямку. Тут наші захисники відбили 41 ворожий штурм. Противник концентрував зусилля в районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки Донецької області.

Гаряче було і на Торецькому напрямку, де за підтримки авіації, ворог здійснив 26 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

Учора російський агресор завдав по позиціях наших військ і населених пунктах сім ракетних (десять ракет), 50 авіаційних ударів (зокрема задіяв 64 КАБ) і 752 удари дронами-камікадзе, здійснив 4816 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 114 із них – із РСЗВ.

Удар по аеродрому “Морозовськ”: деталі

Головне управління розвідки (ГУР) поінформувало про наслідки удару по аеродрому “Морозівськ” у Ростовській області рф, який здійснили в ніч на суботу, 3 серпня.

У результаті вогневого ураження військового аеродрому “Морозовськ” знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджені осколками – поруч із бортами зафіксовано воронки від вибухів.

“Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння – від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому й довкола нього видно великі площі випаленої землі”, – поінформувала прес-служба ГУР 5 серпня.

Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі “Морозівськ”, розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали пошкоджень.

Також у мережі з’явилася інформація про втрати серед особового складу армії окупантів після атаки по аеродрому. Російські Telegram-канали повідомляють, що 7 окупантів дістали поранення. Після атаки загарбники прибрали практично всі літаки з аеродрому.

Втрати ворога на ранок 6 серпня 2024 року

За даними Генштабу ЗСУ, вчора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали ударів по двох пунктах управління БпЛА, двох районах зосередження особового складу та ОВТ і ще по одному важливому об’єкту ворога.

За минулу добу загальні втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також наші воїни знешкодили: