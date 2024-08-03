Війна, день 892: відхід окупантів із Харківської області – питання часу

Про що повідомляє Генштаб ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 123 бойові зіткнення. 2 серпня противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів один ракетний удар із застосуванням трьох ракет, а також 80 авіаударів, у тому числі скинув 114 КАБів (керованих авіабомб). Крім цього, рашисти здійснили 4693 обстріли, з них 93 – із реактивних систем залпового вогню.

Протягом дня 2 серпня протиповітряною обороною півдня України збито 5 розвідувальних безпілотників, з яких три типи «ZALA» та два «Supercam».

Також окупанти атакували Одеську область трьома балістичними ракетами, ймовірно Іскандер-М, з території тимчасово окупованого Криму.

Більше подробиць у матеріалі: Росія потужно вдарила по Одесі – використовувала ракети та дрони

Противник завдавав авіаудари в районах населених пунктів: Вовчанські Хутори, Тернова, Вовчанськ, Сіньківка, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області; Дружба, Щербинівка, Торецьк, Нью-Йорк, Діліївка, Малинівка, Єлизаветівка, Мирноград, Новогродівка, Маринівка, Миколаївка, Карлівка, Вугледар, Старомайорське, Макарівка, Урожайне, Благодатне Донецької області; Павлівка, Новоандріївка, Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу противника, району зосередження ОВТ, пункту управління БпЛА, також вразили два засоби ППО та склад боєприпасів ворога.

Глава ГУР: перебування окупантів у Харківській області – це питання часу

Голова управління розвідки Кирило Буданов упевнений: перебування окупантів у Харківській області – питання часу. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Як зазначив глава ГУР, рашисти намагалися створити у цьому регіоні «буферну зону», але їхні спроби провалилися.

А відповідаючи на запитання, чи окупанти відмовилися від спроб продовжити створити таку зону, Буданов відповів: «Ні, вони так і залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу».

Глава розвідки додав, що мінімальним завданням росії на цей рік є вихід до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей, а завданням максимум – «отримати Україну будь-яким способом».

На росії дрони атакували аеродром, нафтобази та житловий будинок

Цієї ночі дрони-камікадзе атакували аеродром «Морозовськ» у Ростовській області рф. За словами місцевих жителів, також було чути кілька вибухів у Міллеровому.

У Генштабі ЗСУ підтвердили атаку Сил оборони з аеродрому «Морозівськ». Зазначається, що зафіксовано попадання до складів із боєприпасами, де зберігалися, зокрема, й керовані авіабомби. Інформація про поразку засобів ППО та авіатехніки противника уточнюється.

Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання пально-мастильних матеріалів окупантів у Білгородській, Курській та Ростовській областях, є дані про влучання у щонайменше два резервуари з нафтопродуктами з подальшим горінням.

Тим часом у російському місті Орлі невідомий безпілотник врізався у житловий будинок. Повідомляється, що прильотів було два.

«Варіантів кілька: це російські дрони-камікадзе, що збилися з курсу, або ж результат непрофесійних дій російської РЕБ щодо БпЛА, що летіли до військового об’єкта», – зазначає Телеграм-канал УНІАН.

Втрати ворога на ранок 3 серпня 2024 року

За даними Генштабу, ранкова добова статистика поповнилася 1170 окупантами.

У техніці рашисти зазнали таких втрат: