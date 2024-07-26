Война, день 884-й: ночью россия атаковала объекты энергетики

Ночью россия нанесла удары по объектам энергетики

В ночь на 26 июля украинская ПВО сбила 20 из 22 «шахедов» в пределах Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областей, сообщают Воздушные силы.

На Житомирщине после атаки дронов начался пожар. В некоторых районах области отсутствует свет, сообщает «Укрэнерго».

В Черниговской области, по словам губернатора, был прилёт по объекту инфраструктуры и общежитию.

Коротко о ситуации на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений.

По информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 90 авиаударов, сбросив 151 КАБ.

Самые интенсивные бои идут на Покровском направлении, где наши защитники отбили 43 штурма россиян.

Также враг был активным на Кураховском направлении, где Силы обороны отбили 19 атак возле Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки.

ВСУ отбили одну из крупнейших российских механизированных атак

Украинские военные 24 июля отбили одну из крупнейших российских механизированных атак в Украине с октября 2023 года. Бой состоялся на западе Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, геолокационные кадры, опубликованные 24 июля, показывают, что украинские силы остановили усиленную российскую механизированную атаку численностью в батальон возле Константиновки к юго-западу от Донецка.

На рассвете 24 июля российские силы атаковали одновременно с использованием 11 танков, 45 боевых бронированных машин, редкой бронированной боевой машины «Терминатор» 12 мотоциклов и примерно 200 человек личного состава с нескольких тактических направлений.

Сообщается, что украинская воздушная разведка идентифицировала механизированные колонны на расстоянии и что украинские силы использовали артиллерию, беспилотники и минные поля, чтобы отразить российское наступление. В результате боя украинские силы повредили или уничтожили 6 российских танков, 7 боевых бронированных машин и все 12 мотоциклов. после того, как ВСУ уничтожили первую волну транспортных средств, оккупанты отступили.

В ISW отмечают, что россияне не проводили больших механизированных атак в Украине с первых дней четырехмесячной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года.

Россияне, вероятно, намеревались продвинуться дальше в Константиновку в рамках своих усилий по захвату населенного пункта и перерезания шоссе Т-0524 Угледар — Константиновка.

Потери врага на утро 26 июля

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили три средства ПВО, артиллерийское средство и пушку.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 оккупантов. Также украинские воины обезвредили: