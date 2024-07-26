Війна, день 884-й: вночі росія атакувала об’єкти енергетики

Вночі росія завдала ударів по об’єктах енергетики

У ніч на 26 липня українська ППО збила 20 із 22 “шахедів” у межах Херсонської, Сумської, Житомирської та Чернігівської областей, повідомляють Повітряні сили.

На Житомирщині після атаки дронів почалася пожежа. У деяких районах області відсутнє світло, повідомляє “Укренерго”.

У Чернігівській області, за словами губернатора, був приліт по об’єкту інфраструктури та гуртожитку.

Коротко про ситуацію на фронті

За минулу добу зафіксовано 147 бойових зіткнень.

За інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 90 авіаударів, скинувши 151 КАБ.

Найінтенсивніші бої точаться на Покровському напрямку, де наші захисники відбили 43 штурми росіян.

Також ворог був активним на Курахівському напрямку, де Сили оборони відбили 19 атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

ЗСУ відбили одну з найбільших російських механізованих атак

Українські військові 24 липня відбили одну з найбільших російських механізованих атак в Україні з жовтня 2023 року. Бій відбувся на заході Донецької області.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, геолокаційні кадри, опубліковані 24 липня, показують, що українські сили зупинили посилену російську механізовану атаку чисельністю до батальйону біля Костянтинівки на південний захід від Донецька.

На світанку 24 липня російські сили атакували одночасно з використанням 11 танків, 45 бойових броньованих машин, рідкісної броньованої бойової машини “Термінатор”, 12 мотоциклів і приблизно 200 осіб особового складу з кількох тактичних напрямків.

Повідомляється, що українська повітряна розвідка ідентифікувала механізовані колони на відстані і що українські сили використовували артилерію, безпілотники та мінні поля, щоб відбити російський наступ. У результаті бою українські сили пошкодили або знищили 6 російських танків, 7 бойових броньованих машин і всі 12 мотоциклів. після того, як ЗСУ знищили першу хвилю транспортних засобів, окупанти відступили.

У ISW зазначають, що росіяни не проводили великих механізованих атак в Україні з перших днів чотиримісячної операції із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року.

Росіяни, ймовірно, мали намір просунутися далі в Костянтинівку в рамках своїх зусиль із захоплення населеного пункту і перерізання шосе Т-0524 Вугледар – Костянтинівка.

Втрати ворога на ранок 26 липня

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили три засоби ППО, артилерійський засіб і гармату.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 950 окупантів. Також українські воїни знешкодили: