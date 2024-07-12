Война, день 870-й: чем для Украины завершился саммит НАТО

Война, день 870-й: чем для Украины завершился саммит НАТО

Сегодня, 12 июля 2024 года, начались восемьсот семьдесятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Россия продолжает штуровать наши позиции на многих участках фронта и атакует города Украины с воздуха. Тем временем на саммите НАТО члены Альянса взяли на себя некоторые обязательства относительно помощи Украине.

Враг атаковал Украину ракетами и беспилотниками

Вечером, 11 июля 2024 года оккупанты атаковали из самолетов стратегической авиации 5-ю крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101, а в течение ночи – 19-ю беспилотниками.

Основное направление удара – Староконстантинов.

В результате противовоздушного боя были сбиты:

  • все пять ракет,
  • 11 «шахедов» и беспилотников неустановленного типа.

«Остальные восемь беспилотников локационно потеряны. Вероятно, с целью перегрузки нашей противовоздушной обороны враг использует имитаторы ударных БпЛА», — сообщили в Воздушных силах.

атака 12 июля

Ситуация на фронте на утро 12 июля

По информации Генштаба, за минувшие сутки агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар (с применением пяти ракет), сбросил более ста управляемых авиабомб, совершил 4480 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На фронте самые ожесточенные бои по-прежнему идут на Покровском и Торецком направлениях. За прошедшие сутки зафиксировано 120 боевых столкновений.

На купянском направлении россияне могут прорваться вплоть до реки Оскол и сформировать клещи вокруг Купянска-Узлового, отмечает украинский военный журналист Богдан Мирошников.

По его словам, ситуация на купянском направлении все ухудшается. Обозреватель считает, что после прорыва окупантов в районе Песчаного выводов сделано не было. В прорыве обороны он обвиняет командиров, ответственных за этот участок фронта.

«Если не будет решений и срочных мер – ситуация будет ухудшаться дальше. И неизвестно, к чему это приведет», — резюмирует Мирошников.

Итоги саммита НАТО

На саммите НАТО, который проходил 9-11 июля в Вашингтоне, президент США Джо Байден объявил о подписании «Украинского договора», которое является частью обязательств по долгосрочной безопасности Украины. Документ одобрили 24 лидера стран-членов альянса.

Как сообщается на сайте Белого дома, этот договор выполняет обещание, которое президент Байден и эти страны дали в Вильнюсе в 2023 году, провести переговоры с Украиной относительно долгосрочных двусторонних соглашений о безопасности с целью поддержки Украины в ее защите сейчас и сдерживания агрессии в будущем как части ее пути к членству в НАТО.

«Мы подтверждаем, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона и за его пределами, и что мы намерены поддерживать Украину, пока она не победит российскую агрессию», — говорится в документе.

Кроме того, подписанты обязались, «быстро и коллективно» собраться на самом высоком уровне для согласования шагов в поддержку Украины в случае возможного предстоящего нападения.

«В случае предстоящего вооруженного нападения России на Украину после завершения нынешних боевых действий быстро и коллективно собраться на самом высоком уровне для определения соответствующих следующих шагов в поддержку Украины в осуществлении ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН, включая предоставление быстрой и устойчивой помощи в сфере безопасности и наложения на Россию экономических и других санкций», – говорится в договоре.

Также страны НАТО обязались «предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи по безопасности, чтобы Украина побеждала».

Кроме того, в НАТО отметили долгосрочную поддержку Украины: суммы финансирования на 2025, 2026 и последующие годы будут определять дополнительно.

Также будет создан «Оборонный фонд» с Данией и Нидерландами. Дания стала первой страной, которая будет непосредственно финансировать военное производство в Украине. А Канада присоединится к тренировкам украинских пилотов на авиасимуляторах. Также было объявлено, что Украина получит новые комплексы ПВО. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что передача первых самолетов F-16 уже ведется.

Приглашение к вступлению в НАТО, как и ожидалось, в тексте декларации отсутствует. Зато появилась фраза о «необратимости» членства Украины в НАТО. Но с некоторыми нюансами. Так, НАТО «приветствует конкретный прогресс, которого Украина достигла после Вильнюсского саммита относительно необходимых демократических, экономических реформ и реформ безопасности».

Потери врага на утро 12 июля

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть пунктов управления, артиллерийскую систему, станцию ​​РЭС и район сосредоточения личного состава противника.

В итоге, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили более 1030 оккупантов. Также наши воины обезвредили:

  • 9 танков,
  • 23 боевых бронированных машины,
  • 48 артиллерийских систем,
  • 2 средства ПВО,
  • 26 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • пять ракет,
  • 84 автомобиля и восемь единиц специальной техники.

потери врага

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Редакция ПРОФИЛЬ
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