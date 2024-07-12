Война, день 870-й: чем для Украины завершился саммит НАТО

Враг атаковал Украину ракетами и беспилотниками

Вечером, 11 июля 2024 года оккупанты атаковали из самолетов стратегической авиации 5-ю крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101, а в течение ночи – 19-ю беспилотниками.

Основное направление удара – Староконстантинов.

В результате противовоздушного боя были сбиты:

все пять ракет,

11 «шахедов» и беспилотников неустановленного типа.

«Остальные восемь беспилотников локационно потеряны. Вероятно, с целью перегрузки нашей противовоздушной обороны враг использует имитаторы ударных БпЛА», — сообщили в Воздушных силах.

Ситуация на фронте на утро 12 июля

По информации Генштаба, за минувшие сутки агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар (с применением пяти ракет), сбросил более ста управляемых авиабомб, совершил 4480 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На фронте самые ожесточенные бои по-прежнему идут на Покровском и Торецком направлениях. За прошедшие сутки зафиксировано 120 боевых столкновений.

На купянском направлении россияне могут прорваться вплоть до реки Оскол и сформировать клещи вокруг Купянска-Узлового, отмечает украинский военный журналист Богдан Мирошников.

По его словам, ситуация на купянском направлении все ухудшается. Обозреватель считает, что после прорыва окупантов в районе Песчаного выводов сделано не было. В прорыве обороны он обвиняет командиров, ответственных за этот участок фронта.

«Если не будет решений и срочных мер – ситуация будет ухудшаться дальше. И неизвестно, к чему это приведет», — резюмирует Мирошников.

Итоги саммита НАТО

На саммите НАТО, который проходил 9-11 июля в Вашингтоне, президент США Джо Байден объявил о подписании «Украинского договора», которое является частью обязательств по долгосрочной безопасности Украины. Документ одобрили 24 лидера стран-членов альянса.

Как сообщается на сайте Белого дома, этот договор выполняет обещание, которое президент Байден и эти страны дали в Вильнюсе в 2023 году, провести переговоры с Украиной относительно долгосрочных двусторонних соглашений о безопасности с целью поддержки Украины в ее защите сейчас и сдерживания агрессии в будущем как части ее пути к членству в НАТО.

«Мы подтверждаем, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона и за его пределами, и что мы намерены поддерживать Украину, пока она не победит российскую агрессию», — говорится в документе.

Кроме того, подписанты обязались, «быстро и коллективно» собраться на самом высоком уровне для согласования шагов в поддержку Украины в случае возможного предстоящего нападения.

«В случае предстоящего вооруженного нападения России на Украину после завершения нынешних боевых действий быстро и коллективно собраться на самом высоком уровне для определения соответствующих следующих шагов в поддержку Украины в осуществлении ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН, включая предоставление быстрой и устойчивой помощи в сфере безопасности и наложения на Россию экономических и других санкций», – говорится в договоре.

Также страны НАТО обязались «предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи по безопасности, чтобы Украина побеждала».

Кроме того, в НАТО отметили долгосрочную поддержку Украины: суммы финансирования на 2025, 2026 и последующие годы будут определять дополнительно.

Также будет создан «Оборонный фонд» с Данией и Нидерландами. Дания стала первой страной, которая будет непосредственно финансировать военное производство в Украине. А Канада присоединится к тренировкам украинских пилотов на авиасимуляторах. Также было объявлено, что Украина получит новые комплексы ПВО. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что передача первых самолетов F-16 уже ведется.

Приглашение к вступлению в НАТО, как и ожидалось, в тексте декларации отсутствует. Зато появилась фраза о «необратимости» членства Украины в НАТО. Но с некоторыми нюансами. Так, НАТО «приветствует конкретный прогресс, которого Украина достигла после Вильнюсского саммита относительно необходимых демократических, экономических реформ и реформ безопасности».

Потери врага на утро 12 июля

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть пунктов управления, артиллерийскую систему, станцию ​​РЭС и район сосредоточения личного состава противника.

В итоге, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили более 1030 оккупантов. Также наши воины обезвредили: