Війна, день 870-й: чим для України завершився саміт НАТО

Ворог атакував Україну ракетами та безпілотниками

Увечері, 11 липня 2024 року окупанти атакували з літаків стратегічної авіації 5-ма крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101, а протягом ночі – 19-ма безпілотниками.

Основний напрямок удару – Старокостянтинів.

В результаті протиповітряного бою були збиті:

всі п’ять ракет,

11 «шахедів» та безпілотників невстановленого типу.

“Інші вісім безпілотників локаційно втрачені. Ймовірно, з метою перевантаження нашої протиповітряної оборони ворог використовує імітатори ударних БпЛА”, – повідомили у Повітряних силах.

Ситуація на фронті на ранок 12 липня

За інформацією Генштабу, за минулу добу агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктів один ракетний удар (із застосуванням п’яти ракет), скинув понад сто керованих авіабомб, здійснив 4480 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На фронті найзапекліші бої, як і раніше, йдуть на Покровському та Торецькому напрямках. Минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень.

На куп’янському напрямку росіяни можуть прорватися аж до річки Оскол та сформувати кліщі навколо Куп’янська-Вузлового, зазначає український військовий журналіст Богдан Мірошников.

За його словами, ситуація на куп’янському напрямі дедалі погіршується. Оглядач вважає, що після прориву оккупантів у районі Піщаного висновків зроблено не було. У прориві оборони він звинувачує командирів, відповідальних за цю ділянку фронту.

«Якщо не буде рішень та термінових заходів – ситуація погіршуватиметься далі. І невідомо, до чого це призведе», – резюмує Мірошніков.

Підсумки саміту НАТО

На саміті НАТО, що проходив 9-11 липня у Вашингтоні, президент США Джо Байден оголосив про підписання «Українського договору», яке є частиною зобов’язань щодо довгострокової безпеки України. Документ схвалили 24 лідери країн-членів альянсу.

Як повідомляється на сайті Білого дому, цей договір виконує обіцянку, яку президент Байден та ці країни дали у Вільнюсі у 2023 році, провести переговори з Україною щодо довгострокових двосторонніх угод про безпеку з метою підтримки України у її захисті зараз та стримування агресії у майбутньому як частини її шляхи до членства в НАТО.

“Ми підтверджуємо, що безпека України є невід’ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону та за його межами, і що ми маємо намір підтримувати Україну, доки вона не переможе російську агресію”, – йдеться у документі.

Крім того, підписанти зобов’язалися, «швидко і колективно» зібратися на найвищому рівні для узгодження кроків на підтримку України у разі можливого нападу.

«У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій швидко та колективно зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України у здійсненні нею свого права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН, включаючи надання швидкої та стійкої допомоги у сфері безпеки та накладання на Росію економічних та інших санкцій», – йдеться у договорі.

Також країни НАТО зобов’язалися “надати мінімальне базове фінансування у розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги безпеці, щоб Україна перемагала”.

Крім того, в НАТО наголосили на довгостроковій підтримці України: суми фінансування на 2025, 2026 та наступні роки визначатимуть додатково.

Також буде створено “Оборонний фонд” із Данією та Нідерландами. Данія стала першою країною, яка безпосередньо фінансуватиме військове провадження в Україні. А Канада приєднається до тренувань українських пілотів на авіасимуляторах. Також було оголошено, що Україна отримає нові комплекси ППО. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що передача перших літаків F-16 вже ведеться.

Запрошення до вступу до НАТО, як і очікувалося, у тексті декларації відсутнє. Натомість з’явилася фраза про “незворотність” членства України в НАТО. Але із деякими нюансами. Так, НАТО “вітає конкретний прогрес, якого Україна досягла після Вільнюського саміту щодо необхідних демократичних, економічних реформ та безпекових реформ”.

Втрати ворога на ранок 12 липня

Вчора авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили шість пунктів управління, артилерійську систему, станцію РЕМ та район зосередження особового складу противника.

У результаті минулої доби загальні втрати російських загарбників склали понад 1030 окупантів. Також наші воїни знешкодили: