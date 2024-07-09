Война, день 867-й: во время удара по Киеву россия убила четырех детей

В Украине выросло количество погибших и раненых в результате вчерашнего вражеского ракетного удара.

По состоянию на утро, 9 июля, в Киеве в результате ракетного удара 27 погибших и 117 пострадавших. Среди погибших — четверо детей, сообщает столичная военная администрация.

Днепропетровщина потеряла 11 человек.

В генштабе сообщили, что во время комбинированной ракетной атаки по Украине в понедельник, 8 июля, противовоздушная оборона сбила 30 ракет из 38 запущенных государством-агрессором россией.

Под удар в Киеве попала крупнейшая в стране детская больница «Охматдет». В украинском минздраве заявили, что в момент удара там находились около 600 пациентов и примерно столько же сотрудников, шло несколько операций.

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что Россия во время атаки по «Охматдету» использовала сокрушительную тактику. В частности, вражеские ракеты летели на чрезвычайно низких высотах, усложняя работу систем ПВО Украины.

Юрий Игнат рассказал, что некоторые ракеты летели на высоте 50 метров над землей. В ISW говорят, что цель россиян – нанести максимальный ущерб, не позволяя системам ПВО отреагировать и сбить цель.

По традиции российские официальные лица пытаются снять ответственность за обстрел детской больницы «Охматдет». В частности, российская пропаганда сделала ложные заявления о том, что Украина использует часть или всю больницу для лечения раненых украинских солдат. А также что Украина хранит ракеты в больнице и что в больницу попали украинские ракеты противовоздушной обороны, а не российская ракета.

Тем временем месть наших военных за циничную атаку уже идет. В Силах обороны показали, как отомстят за российский удар по детской больнице.

Ситуация на фронте на утро 9 июля

Украинские защитники недавно восстановили утраченные позиции в Часовом Яру. Также на фронте фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи оккупированного Донецка и западе Запорожской области.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов, с применением 51 ракеты, 62 авиационных удара (суммарно сбросил 84 КАБ).

Враг активно атакует на Покровском, Торецком и Лиманском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 141 боевое столкновение.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему и четыре района сосредоточения личного состава противника.

Дроны атаковали нефтебазы, подстанции и завод в рф

В ночь на 9 июля в россии дроны атаковали Астраханскую, Воронежскую, Волгоградскую, Курскую, Белгородскую и Ростовскую области.

В минобороны рф заявили о сбитии 38 дронов, из них 21 в Ростовской области. Там в одном из районов загорелись два трансформатора на электроподстанции.

В Волгоградской области произошли пожары на подстанции во Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.

Об ущербе в Воронежской, Курской и Астраханской областях данных нет.

Потери врага на утро 9 июля

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1220 человек.

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