Війна, день 867-й: під час удару по Києву росія вбила чотирьох дітей

В Україні зросла кількість загиблих та поранених внаслідок вчорашнього ворожого ракетного удару.

Станом на ранок, 9 липня, у Києві внаслідок ракетного удару 27 загиблих та 117 постраждалих. Серед загиблих – четверо дітей, повідомляє столична військова адміністрація.

Дніпропетровщина втратила 11 людей.

У генштабі повідомили, що під час комбінованої ракетної атаки по Україні у понеділок, 8 липня, протиповітряна оборона збила 30 ракет із 38 запущених державою-агресором росією.

Під удар у Києві потрапила найбільша у країні дитяча лікарня «Охматдит». В українському МОЗ заявили, що в момент удару там знаходилося близько 600 пацієнтів і приблизно стільки ж співробітників, йшло кілька операцій.

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Росія під час атаки по “Охматдиту” використала нищівну тактику. Зокрема, ворожі ракети летіли надзвичайно низькими висотами, ускладнюючи роботу систем ППО України.

Юрій Гнат розповів, що деякі ракети летіли на висоті 50 метрів над землею. В ISW кажуть, що мета росіян – завдати максимальної шкоди, не дозволяючи системам ППО відреагувати та збити мету.

За традицією російські офіційні особи намагаються зняти відповідальність за обстріл дитячої лікарні “Охматдит”. Зокрема, російська пропаганда зробила неправдиві заяви про те, що Україна використовує частину чи всю лікарню для лікування поранених українських солдатів. А також, що Україна зберігає ракети в лікарні і що в лікарню потрапили українські ракети протиповітряної оборони, а не російська ракета.

Тим часом, помста наших військових за цинічну атаку вже йде. У Силах оборони показали, як помстяться за російський удар дитячою лікарнею.

Ситуація на фронті на ранок 9 липня

Українські захисники нещодавно відновили втрачені позиції у Годинному Яру. Також на фронті фіксується просування російських загарбників поблизу окупованого Донецька та заходу Запорізької області.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу ворог завдав за позиціями наших військ та населених пунктів шість ракетних ударів, із застосуванням 51 ракети, 62 авіаційних удари (сумарно скинув 84 КАБ).

Ворог активно атакує на Покровському, Торецькому та Лиманському напрямках. Усього минулої доби сталося 141 бойове зіткнення.

Вчора авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили одну артилерійську систему та чотири райони зосередження особового складу противника.

Дрони атакували нафтобази, підстанції та завод у росії

У ніч на 9 липня в росії дрони атакували Астраханську, Воронезьку, Волгоградську, Курську, Білгородську та Ростовську області.

У міноборони росії заявили про збиття 38 дронів, з них 21 в Ростовській області. Там в одному з районів спалахнули два трансформатори на електропідстанції.

У Волгоградській області сталися пожежі на підстанції у Фроловому та нафтобазі у Калачі-на-Дону.

Про збитки у Воронезькій, Курській та Астраханській областях даних немає.

Втрати ворога на ранок 9 липня

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1220 осіб.

Також наші воїни знешкодили: