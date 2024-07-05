Война, день 863-й: во время ночной атаки защитники украинского неба сбили все «шахеды»

Война, день 863-й: во время ночной атаки защитники украинского неба сбили все «шахеды»

В пятницу, 5 июля 2024 года, начались 863-е сутки с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Наши защитники уверенно сдерживают давление российских оккупантов. Все 32 вражеских ударных беспилотника были успешно сбиты украинской ПВО во время ночной атаки. Тем временем в россии после налета дронов пылает нефтебаза.

Над Украиной сбито все 32 «шахеда»

В ночь на 5 июля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА типа «Shahed-131/136»

В течение ночи защитниками неба сбиты все 32 «шахеда» в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях, сообщили Воздушные Силы.

В результате падения БпЛА в Одесской области повреждено асфальтное покрытие дороги. Информация о пострадавших не поступала.

атака 5 июля

На фронте произошло 155 боевых столкновений

За минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, 59 авиационных ударов (задействовал 111 КАБов), совершил более 4000 обстрелов, 115 из них — из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия. Здесь произошло 19 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг совершил 30 атак неподалеку населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 38 штурмовых действий.

Массированная атака беспилотников в россии

В ночь на 5 июля беспилотники атаковали российские города Ростов-на-Дону и Приморско-Ахтарск. Соответствующие видео распространили местные Telegram-каналы. В роликах можно услышать взрывы, увидеть пожар и движение экстренных служб на место пожара в городе.

Жители Ростова сообщают, что горит местный нефтяной терминал.

В Приморско-Ахтарске в результате падения беспилотника на многоквартирный дом погибла шестилетняя девочка. Ещё пять человек получили ранения, сообщают местные власти.

Также в этом городе был удар по электроподстанции, которая питает большинство потребителей Приморско-Ахтарска.

Потери врага на утро 5 июля 2024

За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 авиаударов по живой силе противника, поразили две пушки, один склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

ВСУ за сутки уничтожили:

  • 1110 оккупантов,
  • 10 танков,
  • 11 бронемашин,
  • 54 артиллерийские системы,
  • 57 беспилотников,
  • 59 единиц авто и спецтехники.

потери врага

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
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