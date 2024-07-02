Война, день 860-й: что будет с военной помощью Украине в случае победы Трампа

Что происходит на фронте 2 июля

За прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений.

По уточненной информации, за минувшие сутки агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 5 ракетных ударов (с применением 7 ракет), 49 авиационных ударов (задействовал 78 КАБов).

На Харьковском направлении российские оккупанты 13 раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районе Глубокого, Липцов и Волчанска.

Активным агрессор был и на Северском направлении, где отбито 21 атаку россиян.

Наиболее интенсивно атакует враг на Покровском направлении. Здесь с начала суток наши защитники отражали 49 атак московитов.

В НАТО подготовили новые меры военной помощи Украине

Страны НАТО разработали меры, направленные на помощь Украине, на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

НАТО направит в Украину высокопоставленного гражданского чиновника в рамках новых мер, направленных на укрепление долгосрочной поддержки Украины, о которых, как ожидается, будет объявлено на саммите альянса в Вашингтоне на следующей неделе, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в США и НАТО.

Эти шаги предприняты на фоне успеха правых сил в Европе и растущей вероятности того, что бывший президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и уменьшить американскую поддержку Украины, отмечает издание.

НАТО также создает новое командование в Висбадене в Германии для координации поставок военной техники Киеву и обучения украинских войск, говорится в статье.

В операции, которая будет называться «Помощь НАТО в области безопасности и обучение для Украины», будут задействованы около 700 военнослужащих США и других стран альянса. Они возьмут на себя большую часть миссии, которую выполняли американские военные после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, пишет издание.

Как отмечает WSJ, новые инициативы разрабатывались уже несколько месяцев и приобрели новую актуальность после слабых результатов президента Джо Байдена в теледебатах с Трампом.

НАТО, а не Вашингтон будет отвечать за военную помощь и обучение, «поэтому даже если США сократят или откажутся от поддержки этих усилий, они не исчезнут», заявил изданию бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер.

Потери врага на утро 2 июля 2024

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили:

один склад боеприпасов,

одно средство ПВО,

две артиллерийские системы,

две станции РЭБ/РЛС,

15 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1280 человек. Также враг потерял: