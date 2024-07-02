Війна, день 860-й: що буде з військовою допомогою Україні в разі перемоги Трампа

Що відбувається на фронті 2 липня

За минулу добу зафіксовано 189 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, минулої доби агресор завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 5 ракетних ударів (із застосуванням 7 ракет), 49 авіаційних ударів (задіяв 78 КАБів).

На Харківському напрямку російські окупанти 13 разів намагалися штурмувати оборонні рубежі в районі Глибокого, Липців та Вовчанська.

Активним агресор був і на Сіверському напрямку, де відбито 21 атаку росіян.

Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку. Тут від початку доби наші захисники відбивали 49 атак московитів.

У НАТО підготували нові заходи військової допомоги Україні

Країни НАТО розробили заходи, спрямовані на допомогу Україні, на випадок перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

НАТО направить в Україну високопоставленого цивільного чиновника в рамках нових заходів, спрямованих на зміцнення довгострокової підтримки України, про які, як очікують, буде оголошено на саміті альянсу у Вашингтоні наступного тижня, пише Wall Street Journal із посиланням на джерела в США і НАТО.

Ці кроки зроблені на тлі успіху правих сил у Європі та зростаючої ймовірності того, що колишній президент Дональд Трамп може повернутися до Білого дому і зменшити американську підтримку України, зазначає видання.

НАТО також створює нове командування у Вісбадені в Німеччині для координації постачань військової техніки Києву та навчання українських військ, ідеться в статті.

В операції, яка називатиметься “Допомога НАТО в галузі безпеки і навчання для України”, буде задіяно близько 700 військовослужбовців США та інших країн альянсу. Вони візьмуть на себе більшу частину місії, яку виконували американські військові після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, пише видання.

Як зазначає WSJ, нові ініціативи розроблялися вже кілька місяців і набули нової актуальності після слабких результатів президента Джо Байдена в теледебатах із Трампом.

НАТО, а не Вашингтон відповідатиме за військову допомогу та навчання, “тому навіть якщо США скоротять або відмовляться від підтримки цих зусиль, вони не зникнуть”, заявив виданню колишній постпред США при НАТО Іво Даалдер.

Втрати ворога на ранок 2 липня 2024 року

Минулої доби авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили:

один склад боєприпасів,

один засіб ППО,

дві артилерійські системи,

дві станції РЕБ/РЛС,

15 районів зосередження особового складу та ОВТ противника.

За минулу добу загальні втрати російських загарбників склали 1280 осіб. Також ворог втратив: