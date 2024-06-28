Война, день 856-й: россия начала новое наступление на востоке Украины и потеряла самолет

Сегодня, 28 июня, начались 856-е сутки полномасштабной войны росии против Украины. Торецкое направление остается одним из самых горячих на фронте. Ситуация в районах боевых действий сложная, однако, под контролем наших защитников. В россии атакована очередная нефтебаза.
Где идут самые тяжелые бои
В настоящее время произошло 119 боевых столкновений, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
В течение суток противник нанес по территории Украины шесть ракетных ударов (суммарно восемь ракет) и 43 авиационных удара (всего сбросил 56 КАБ), применил 458 дронов-камикадзе.
На Торецком направлении враг пытался 26 раз штурмовать позиции наших защитников в районах Дружбы, Железного, Северного, Торецка и Нью-Йорка. Один бой еще продолжается.
На Покровском направлении оккупанты не оставляют попыток вклиниться в наши боевые порядки в районах населенных пунктов. Всего сейчас состоялось 27 атак, одна продолжается.
На Кураховском направлении в течение дня оккупанты 18 раз атаковали позиции Сил обороны. Ситуация находится под контролем наших защитников.
Зачем россиянам наступление на Торецк
Долгое время основной целью оккупантов оставалось наступление на Покровском направлении и продвижение на Часов Яр. Поэтому привлекает внимание тот факт, что вдруг враг изменил акцент и начал атаковать в районе Торецка.
В ISW объяснили, что на самом деле россия не изменила своих намерений. Для нее до сих пор приоритетными остаются достижения на Покровском направлении и захват Часового Яра. Однако, если она будет наступать только на этих участках фронта и продолжит «бездействие» на Торецком направлении, – впоследствии там углубится украинский выступ, который позволит защитникам вести огонь по непосредственным тылам россиян на Часовярском и Авдеевском направлениях.
Налет дронов на территорию рф
Минобороны рф заявляет о налете около трех десятков дронов ночью, 28 июня.
12 было сбито над Брянской областью (позже заявили о налете еще шести), девять над Смоленской, два над Курской, по одному над Воронежской и Ростовской областями.
В Брянске заявили о повреждении админздания.
Также была атакована Тамбовская область, там беспилотник ударил по нефтебазе, заявили власти региона. «В результате образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован», — сообщил губернатор.
Потери врага на утро 28 июня 2024
Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по пяти районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага, зенитно-ракетному комплексу, радиолокационной станции и трем складам с боеприпасами противника.
Силы обороны за сутки ликвидировали:
- 1170 окупантов,
- 1 самолет,
- 24 танка,
- 21 бронемашину,
- 60 артсистем,
- 50 БПЛА,
- 57 ед. авто и спецтехники.