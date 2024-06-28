Война, день 856-й: россия начала новое наступление на востоке Украины и потеряла самолет

Война, день 856-й: россия начала новое наступление на востоке Украины и потеряла самолет

Сегодня, 28 июня, начались 856-е сутки полномасштабной войны росии против Украины. Торецкое направление остается одним из самых горячих на фронте. Ситуация в районах боевых действий сложная, однако, под контролем наших защитников. В россии атакована очередная нефтебаза.

Где идут самые тяжелые бои

В настоящее время произошло 119 боевых столкновений, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В течение суток противник нанес по территории Украины шесть ракетных ударов (суммарно восемь ракет) и 43 авиационных удара (всего сбросил 56 КАБ), применил 458 дронов-камикадзе.

На Торецком направлении враг пытался 26 раз штурмовать позиции наших защитников в районах Дружбы, Железного, Северного, Торецка и Нью-Йорка. Один бой еще продолжается.

На Покровском направлении оккупанты не оставляют попыток вклиниться в наши боевые порядки в районах населенных пунктов. Всего сейчас состоялось 27 атак, одна продолжается.

На Кураховском направлении в течение дня оккупанты 18 раз атаковали позиции Сил обороны. Ситуация находится под контролем наших защитников.

Зачем россиянам наступление на Торецк

Долгое время основной целью оккупантов оставалось наступление на Покровском направлении и продвижение на Часов Яр. Поэтому привлекает внимание тот факт, что вдруг враг изменил акцент и начал атаковать в районе Торецка.

В ISW объяснили, что на самом деле россия не изменила своих намерений. Для нее до сих пор приоритетными остаются достижения на Покровском направлении и захват Часового Яра. Однако, если она будет наступать только на этих участках фронта и продолжит «бездействие» на Торецком направлении, – впоследствии там углубится украинский выступ, который позволит защитникам вести огонь по непосредственным тылам россиян на Часовярском и Авдеевском направлениях.

Налет дронов на территорию рф

Минобороны рф заявляет о налете около трех десятков дронов ночью, 28 июня.

12 было сбито над Брянской областью (позже заявили о налете еще шести), девять над Смоленской, два над Курской, по одному над Воронежской и Ростовской областями.

В Брянске заявили о повреждении админздания.

Также была атакована Тамбовская область, там беспилотник ударил по нефтебазе, заявили власти региона. «В результате образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован», — сообщил губернатор.

Потери врага на утро 28 июня 2024

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по пяти районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага, зенитно-ракетному комплексу, радиолокационной станции и трем складам с боеприпасами противника.

Силы обороны за сутки ликвидировали:

  • 1170 окупантов,
  • 1 самолет,
  • 24 танка,
  • 21 бронемашину,
  • 60 артсистем,
  • 50 БПЛА,
  • 57 ед. авто и спецтехники.

потери врага

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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