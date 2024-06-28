Війна, день 856-й: росія почала новий наступ на сході України і втратила літак

Де тривають найважчі бої

На цей час відбулося 119 бойових зіткнень, ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав по території України шість ракетних ударів (сумарно вісім ракет) і 43 авіаційні удари (загалом скинув 56 КАБ), застосував 458 дронів-камікадзе.

На Торецькому напрямку ворог намагався 26 разів штурмувати позиції наших захисників у районах Дружби, Залізного, Сіверного, Торецька та Нью-Йорка. Один бій ще триває.

На Покровському напрямку окупанти не полишають спроб вклинитися в наші бойові порядки в районах населених пунктів. Загалом наразі відбулося 27 атак, одна триває.

На Курахівському напрямку протягом дня окупанти 18 разів атакували позиції Сил оборони. Ситуація перебуває під контролем наших захисників.

Навіщо росіянам наступ на Торецьк

Тривалий час основною метою окупантів залишався наступ на Покровському напрямку та просування на Часів Яр. Тому привертає увагу той факт, що раптом ворог змінив акцент і почав атакувати в районі Торецька.

У ISW пояснили, що насправді росія не змінила своїх намірів. Для неї досі пріоритетними залишаються досягнення на Покровському напрямку та захоплення Часового Яру. Однак, якщо вона наступатиме лише на цих ділянках фронту та продовжить “бездіяльність” на Торецькому напрямку – згодом там заглибиться український виступ, що дасть змогу захисникам вести вогонь по безпосередніх тилах росіян на Часов’ярському та Авдіївському напрямках.

Наліт дронів на територію рф

Міноборони рф заявляє про наліт близько трьох десятків дронів уночі, 28 червня.

12 було збито над Брянською областю (пізніше заявили про наліт ще шести), дев’ять над Смоленською, два над Курською, по одному над Воронезькою і Ростовською областями.

У Брянську заявили про пошкодження адмінбудівлі.

Також була атакована Тамбовська область, там безпілотник вдарив по нафтобазі, заявила влада регіону. “У результаті утворилося невелике загоряння. Наразі пожежу локалізовано”, – повідомив губернатор.

Втрати ворога на ранок 28 червня 2024 року

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії від початку цієї доби завдано уражень по п’яти районах зосередження особового складу та ОВТ ворога, зенітно-ракетному комплексу, радіолокаційній станції та трьом складам із боєприпасами противника.

Сили оборони за добу ліквідували: