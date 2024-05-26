Война, день 823: ночью враг совершил массированную атаку, но добился ли он своей цели?

Сегодня, в воскресенье, 26 мая 2024 года – 823-й день с начала полномасштабной войны в Украине. Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой Силами обороны. Наши воины продолжают решительно противостоять попыткам российских оккупантов продвинуться вглубь территории Украины, направляя усилия на срыв исполнения захватчиками планов наступления.
Число жертв атаки на гипермаркет в Харькове выросло до 12-ти
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений, враг нанес по территории Украины пять ракетных (с применением восьми ракет) и 34 авиационных удара (49 КАБ), применил 381 дрон-камикадзе. Также враг совершил 2433 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.
В то же время, как сообщает прокуратура, число погибших в результате удара по «Эпицентру» в Харькове выросло до 12 человек.
В ведомстве сообщили, что 10 жертв не опознаны. Ранения получили 43 человека. Из-за удара по центру Харькова число пострадавших выросло уже до 25 человек, среди которых 14-летний подросток.
В общем, за вчерашний день в Харькове из-за обстрелов пострадали 68 гражданских.
Ночная массированная атака: сбили почти все вражеские цели
А в ночь на 26 мая российские оккупанты нанесли по территории Украины очередной массированный ракетно-авиационный удар с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА.
В частности, по информации Воздушных сил, враг задействовал:
- 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К (пуски совершались из воздушного пространства Тамбовской области россии);
- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская область рф);
- 31 ударный беспилотник (БпЛА) «Shahed-131/136» (пуски – Приморско-Ахтарск, Ейск – ры, мыс Чауда – временно оккупированный Крым).
О работе сил ПВО сообщали в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской и Кировоградской областях.
Так, в Винницкой области вследствие вражеской атаки было попадание в жилой дом. Три человека пострадали, однако все они в легком состоянии и отказались от госпитализации, сообщил начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.
В Староконстантинове на Хмельнитчине в результате атаки исчезла электроэнергия.
В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, средствами РЕБ Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины было уничтожено:
- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 31 ударный БпЛА «Shahed-131/136».
Воздушные цели уничтожались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.
В том числе на Юге Украины сбито 5 «шахедов»: 3 – в Николаевской, 1 – в Одесской и 1 – в Днепропетровской областях.
Кроме того, 25 мая в Донецкой области, на Покровском направлении, уничтожен российский штурмовик Су-25.
Потери рашистов: их не становится меньше
Генштаб ВСУ также дал свежую статистику потерь: за минувшие сутки оккупанты потеряли 1110 единиц личного состава. А в технике потери следующие:
- 12 танков;
- 17 бронемашин;
- 24 артиллерийских системы;
- 1 РСЗО, 1 самолет;
- 11 БПЛА;
- 31 транспортное средство;
- 7 единиц спецтехники.