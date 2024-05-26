Война, день 823: ночью враг совершил массированную атаку, но добился ли он своей цели?

Число жертв атаки на гипермаркет в Харькове выросло до 12-ти

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений, враг нанес по территории Украины пять ракетных (с применением восьми ракет) и 34 авиационных удара (49 КАБ), применил 381 дрон-камикадзе. Также враг совершил 2433 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

В то же время, как сообщает прокуратура, число погибших в результате удара по «Эпицентру» в Харькове выросло до 12 человек.

В ведомстве сообщили, что 10 жертв не опознаны. Ранения получили 43 человека. Из-за удара по центру Харькова число пострадавших выросло уже до 25 человек, среди которых 14-летний подросток.

В общем, за вчерашний день в Харькове из-за обстрелов пострадали 68 гражданских.

Ночная массированная атака: сбили почти все вражеские цели

А в ночь на 26 мая российские оккупанты нанесли по территории Украины очередной массированный ракетно-авиационный удар с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА.

В частности, по информации Воздушных сил, враг задействовал:

2 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К (пуски совершались из воздушного пространства Тамбовской области россии);

12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская область рф);

31 ударный беспилотник (БпЛА) «Shahed-131/136» (пуски – Приморско-Ахтарск, Ейск – ры, мыс Чауда – временно оккупированный Крым).

О работе сил ПВО сообщали в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской и Кировоградской областях.

Так, в Винницкой области вследствие вражеской атаки было попадание в жилой дом. Три человека пострадали, однако все они в легком состоянии и отказались от госпитализации, сообщил начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.

В Староконстантинове на Хмельнитчине в результате атаки исчезла электроэнергия.

В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, средствами РЕБ Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины было уничтожено:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555;

31 ударный БпЛА «Shahed-131/136».

Воздушные цели уничтожались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.

В том числе на Юге Украины сбито 5 «шахедов»: 3 – в Николаевской, 1 – в Одесской и 1 – в Днепропетровской областях.

Кроме того, 25 мая в Донецкой области, на Покровском направлении, уничтожен российский штурмовик Су-25.

Потери рашистов: их не становится меньше

Генштаб ВСУ также дал свежую статистику потерь: за минувшие сутки оккупанты потеряли 1110 единиц личного состава. А в технике потери следующие: