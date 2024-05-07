Война, день 804-й: россияне «потеряли» очередные катер и Су-34 и возобновили ядерный шантаж

Ядерный шантаж россии

Министерство обороны России 6 мая заявило, что по поручению правителя страны-агрессора путина «в ближайшее время» проведет обучение по применению нестратегического ядерного оружия.

Россия активизирует угрозы применения тактического ядерного оружия для того, чтобы заставить западных лидеров ограничить военную поддержку Украины, а также добиться запрета на использование западного вооружения для ударов по военным объектам на территории рф. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Российские официальные лица, вероятно, используют информационную операцию о ядерном оружии, чтобы отговорить западных партнеров Украины от предоставления дополнительной военной поддержки и напугать западных политиков, чтобы они не позволили украинским войскам использовать предоставленные Западом системы для атак на законные военные объекты в России», — говорится в отчете.

Нынешнее возобновление ядерной риторики, по мнению аналитиков, совпадает с неизбежным прибытием западного оружия в Украину.

«Российские войска участвуют в обычных ядерных учениях в рамках этой более широкой информационной операции по ядерной риторике, но ISW продолжает оценивать, что Россия вряд ли применит тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине или где-либо еще», — говорится в отчете.

Ситуация на фронте на утро 7 мая

Российские оккупанты продвинулись в четырех областях. В частности, возле Сватово Луганской области, в районе Авдеевки Донецкой области, в Роботино в Запорожье и к северу от Олешек Херсонской области. Также враг пытается установить контроль над островами в дельте реки Днепр. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений. В общем, враг нанес 2 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам противника, а силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

Потери врага на утро 7 мая

6 мая в российских пабликах появились сообщения о ликвидации российского истребителя Су-34 и гибели его экипажа.

В оккупированном Крыму 6 мая 2024 года подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Group 13 с помощью ударного морского дрона Magura V5 уничтожило российский скоростной патрульный катер проекта 12150 «Мангуст». Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

Катера этого класса используются ЧФ РФ и спецслужбами в качестве многоцелевых скоростных судов для патрулирования акватории, борьбы с диверсантами, а также поисково-спасательных операций.

А еще украинские военные за сутки ликвидировали: