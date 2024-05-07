Війна, день 804-й: росіяни «втратили» чергові катер і Су-34 та відновили ядерний шантаж

Ядерний шантаж росії

Міністерство оборони росії 6 травня заявило, що за дорученням правителя країни-агресора путіна «найближчим часом» проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Росія активізує погрози застосування тактичної ядерної зброї для того, щоб змусити західних лідерів обмежити військову підтримку України, а також домогтися заборони на використання західного озброєння для ударів по військових об’єктах на території РФ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські офіційні особи, ймовірно, використовують інформаційну операцію про ядерну зброю, щоб відрадити західних партнерів України від надання додаткової військової підтримки і налякати західних політиків, щоб вони не дозволили українським військам використовувати надані Заходом системи для атак на законні військові об’єкти в Росії», – ідеться у звіті.

Нинішнє відновлення ядерної риторики, на думку аналітиків, збігається з неминучим прибуттям західної зброї в Україну.

«Російські війська беруть участь у звичайних ядерних навчаннях у рамках цієї ширшої інформаційної операції з ядерної риторики, але ISW продовжує оцінювати, що Росія навряд чи застосує тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні чи деінде», – йдеться у звіті.

Ситуація на фронті на ранок 7 травня

Російські окупанти просунулися в чотирьох областях. Зокрема, біля Сватового Луганської області, в районі Авдіївки Донецької області, у Роботиному в Запоріжжі та на північ від Олешок Херсонської області. Також ворог намагається встановити контроль над островами в дельті річки Дніпро. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 97 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних і 83 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 артилерійських засобах противника, а силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Втрати ворога на ранок 7 травня

6 травня в російських пабліках з’явилися повідомлення про ліквідацію російського винищувача Су-34 і загибель його екіпажу.

В окупованому Криму 6 травня 2024 року підрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 за допомогою ударного морського дрона Magura V5 знищив російський швидкісний патрульний катер проєкту 12150 «Мангуст». Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України в Telegram.

Катери цього класу використовуються ЧФ РФ і спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій.

А ще українські військові за добу ліквідували: