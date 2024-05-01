Война, день 798-й: ВСУ ударили ракетами ATACMS по оккупантам в Крыму

В Крыму атакованы военные объекты, в россии — НПЗ

30 апреля Украина нанесла удар ракетами ATACMS по оккупированному Крыму. 5 взрывов прогремели на аэродроме в Джанкое, громко было также в Геническом, Красногвардейском районах, а также в Симферополе.

Российские захватчики заявили, что «ВСУ ударили по Крыму по меньшей мере 10 ракетами ATACMS, которые поступили в Украину в последнем пакете помощи от США».

Ракетные удары были нанесены по военному аэродрому Джанкой, в результате атаки ранены пять российских военных. Также в Крыму атакованы три войсковые части ПВО, ранены военнослужащие.

А в ночь на 1 мая дроны атаковали Рязанский НПЗ. О последствиях не сообщается.

О ситуации на фронте на утро 1 мая 2024

За прошедшие сутки произошло 122 боевых столкновения. В общем, враг нанес 8 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Также, ночью, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 разведывательных БПЛА противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Потери врага на утро 1 мая 2024

Украинские военные за сутки ликвидировали: