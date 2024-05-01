Війна, день 798-й: ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по окупантах у Криму

У Криму атаковано військові об’єкти, у росії – НПЗ

30 квітня Україна завдала удару ракетами ATACMS по окупованому Криму. 5 вибухів пролунали на аеродромі в Джанкої, голосно було також у Генічеському, Червоногвардійському районах, а також у Сімферополі.

Російські загарбники заявили, що “ЗСУ вдарили по Криму щонайменше 10 ракетами ATACMS, які надійшли до України в останньому пакеті допомоги від США”.

Ракетні удари було завдано по військовому аеродрому Джанкой, в результаті атаки поранено п’ятьох російських військових. Також у Криму атаковано три військові частини ППО, поранено військовослужбовців.

А в ніч проти 1 травня дрони атакували Рязанський НПЗ. Про наслідки не повідомляється.

Про ситуацію на фронті на ранок 1 травня 2024 року

Минулої доби сталося 122 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 129 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населеними пунктами.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також, вночі, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 розвідувальні БПЛА противника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 1 району зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Втрати ворога на ранок 1 травня 2024

Українські військові за добу ліквідували: