Новини Одеси та Одеської області

Війна, день 798-й: ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по окупантах у Криму

Війна, день 798-й: ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по окупантах у Криму

Війна Росії проти України триває сімсот дев’яносто восьму добу. Сили оборони вже почали застосовувати американську військову допомогу із нового пакету допомоги. При цьому ситуація на фронті поки що залишається напруженою.

У Криму атаковано військові об’єкти, у росії – НПЗ

30 квітня Україна завдала удару ракетами ATACMS по окупованому Криму. 5 вибухів пролунали на аеродромі в Джанкої, голосно було також у Генічеському, Червоногвардійському районах, а також у Сімферополі.

Російські загарбники заявили, що “ЗСУ вдарили по Криму щонайменше 10 ракетами ATACMS, які надійшли до України в останньому пакеті допомоги від США”.

Ракетні удари було завдано по військовому аеродрому Джанкой, в результаті атаки поранено п’ятьох російських військових. Також у Криму атаковано три військові частини ППО, поранено військовослужбовців.

А в ніч проти 1 травня дрони атакували Рязанський НПЗ. Про наслідки не повідомляється.

Про ситуацію на фронті на ранок 1 травня 2024 року

Минулої доби сталося 122 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 129 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населеними пунктами.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також, вночі, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 розвідувальні БПЛА противника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 1 району зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Втрати ворога на ранок 1 травня 2024

Українські військові за добу ліквідували:

  • близько 1120 окупантів,
  • 5 танків,
  • 21 бойову броньовану машину,
  • 13 артилерійських систем,
  • 1 засіб ППО,
  • 12 БПЛА,
  • 36 одиниць авто- та спецтехніки.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk