Война, день 792-й: как ракеты ATACMS повлияют на ситуацию на фронте

Дальнобойные ракеты ATACMS уже в Украине

Тайная передача дальнобойных ракет ATACMS Украине состоялась в марте этого года. Тогда же США поставили условие использовать это оружие только на территории Украины.

Об этом в среду, 24 апреля, во время брифинга заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател.

Новая партия ракет ATACMS станет значительным усилением для ВСУ, ведь они позволят украинским войскам ослабить российскую логистику и ударить по вражеским аэродромам.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

«Вооруженные кассетными боеприпасами версии ракет ATACMS позволяют украинским силам наносить более эффективные удары по аэродромам, которые могут более широко уничтожать российские самолеты и другие средства, чем отдельные ракетные удары по отдельным самолетам», — отметили в Институте.

По мнению специалистов, так удары могут заставить врага перевести самолеты дальше от линии фронта. В частности, это касается российских вертолетов, которые оккупанты используют для сброса авиабомб по всей линии фронта.

Отметим, эти ракеты впервые применили утром 17 апреля по аэродрому в Крыму.

Ситуация на фронте 25 апреля

За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. В общем, враг нанес 13 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 3 разведывательных БпЛА противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Потери врага на утро 25 апреля

Украинские военные за сутки ликвидировали: