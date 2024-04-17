Новости Одессы и Одесской области

Война, день 784-й: в Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме

Война, день 784-й: в Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме

В среду, 17 апреля, в Украине идет 784-й день войны с россией. На фронте воины ВСУ противостоят ежедневным попыткам россиян прорвать оборону. При этом защитить свои военные объекты в тылу оккупантом не удается. 

Ночью 17 апреля во временно оккупированном Джанкое в Крыму прогремела серия взрывов.

Как сообщили местные жители, сразу несколько громких взрывов были слышны около 4 часов утра, первый примерно в 3:40. После этого, по словам очевидцев, в районе аэродрома начался пожар.

Российские телеграм-каналы сообщают, что удар мог быть двойным — баллистикой (ATACMS) и авиаракетами Storm Shadow.

На Джанкойском аэродроме дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи.

Официальных комментариев пока нет.

Также в ночь на 16 апреля в российском Брянске удалось обесточить несколько военных и промышленных объектов рф. Эту информацию подтвердили в Главном управлении разведки МО Украины.

В частности, в результате уничтожения трансформатора на электроподстанции без электропитания остались:

  • военная часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);
  • 111-й военный завод (машиностроительное предприятие);
  • 192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).

В ГУР сообщают, что указанные объекты враг использовал в войне против Украины.

Что происходит на фронте

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений, враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 2 пунктам управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Потери врага на утро 17 апреля 2024

За сутки ликвидировано около 710 оккупантов.

Также за минувшие сутки такие потери вражеской техники:

  • 4 танка;
  • 18 бронемашин;
  • 15 артиллерийских систем;
  • 1 ПВО, 1 крылатая ракета и 2 БПЛА;
  • 24 транспортных средств;
  • 2 единицы спецтехники.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua