Война, день 784-й: в Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме

Ночью 17 апреля во временно оккупированном Джанкое в Крыму прогремела серия взрывов.

Как сообщили местные жители, сразу несколько громких взрывов были слышны около 4 часов утра, первый примерно в 3:40. После этого, по словам очевидцев, в районе аэродрома начался пожар.

Российские телеграм-каналы сообщают, что удар мог быть двойным — баллистикой (ATACMS) и авиаракетами Storm Shadow.

На Джанкойском аэродроме дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи.

Официальных комментариев пока нет.

Также в ночь на 16 апреля в российском Брянске удалось обесточить несколько военных и промышленных объектов рф. Эту информацию подтвердили в Главном управлении разведки МО Украины.

В частности, в результате уничтожения трансформатора на электроподстанции без электропитания остались:

военная часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);

111-й военный завод (машиностроительное предприятие);

192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).

В ГУР сообщают, что указанные объекты враг использовал в войне против Украины.

Что происходит на фронте

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений, враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 2 пунктам управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Потери врага на утро 17 апреля 2024

За сутки ликвидировано около 710 оккупантов.

Также за минувшие сутки такие потери вражеской техники: