Война, день 784-й: в Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме

В среду, 17 апреля, в Украине идет 784-й день войны с россией. На фронте воины ВСУ противостоят ежедневным попыткам россиян прорвать оборону. При этом защитить свои военные объекты в тылу оккупантом не удается.
Ночью 17 апреля во временно оккупированном Джанкое в Крыму прогремела серия взрывов.
Как сообщили местные жители, сразу несколько громких взрывов были слышны около 4 часов утра, первый примерно в 3:40. После этого, по словам очевидцев, в районе аэродрома начался пожар.
Российские телеграм-каналы сообщают, что удар мог быть двойным — баллистикой (ATACMS) и авиаракетами Storm Shadow.
На Джанкойском аэродроме дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи.
Официальных комментариев пока нет.
Также в ночь на 16 апреля в российском Брянске удалось обесточить несколько военных и промышленных объектов рф. Эту информацию подтвердили в Главном управлении разведки МО Украины.
В частности, в результате уничтожения трансформатора на электроподстанции без электропитания остались:
- военная часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);
- 111-й военный завод (машиностроительное предприятие);
- 192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).
В ГУР сообщают, что указанные объекты враг использовал в войне против Украины.
Что происходит на фронте
За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений, враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 2 пунктам управления противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.
Потери врага на утро 17 апреля 2024
За сутки ликвидировано около 710 оккупантов.
Также за минувшие сутки такие потери вражеской техники:
- 4 танка;
- 18 бронемашин;
- 15 артиллерийских систем;
- 1 ПВО, 1 крылатая ракета и 2 БПЛА;
- 24 транспортных средств;
- 2 единицы спецтехники.