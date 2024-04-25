Війна, день 792-й: як ракети ATACMS вплинуть на ситуацію на фронті

Далекобійні ракети ATACMS уже в Україні

Таємна передача далекобійних ракет ATACMS Україні відбулася в березні цього року. Тоді ж США поставили умову використовувати цю зброю тільки на території України.

Про це в середу, 24 квітня, під час брифінгу заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

Нова партія ракет ATACMS стане значним посиленням для ЗСУ, адже вони дадуть змогу українським військам послабити російську логістику та вдарити по ворожих аеродромах.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Озброєні касетними боєприпасами версії ракет ATACMS дають змогу українським силам завдавати більш ефективних ударів по аеродромах, що можуть ширше знищувати російські літаки та інші засоби, ніж окремі ракетні удари по окремих літаках”, – зазначили в Інституті.

На думку фахівців, так удари можуть змусити ворога перевести літаки далі від лінії фронту. Зокрема, це стосується російських вертольотів, які окупанти використовують для скидання авіабомб по всій лінії фронту.

Зазначимо, ці ракети вперше застосували вранці 17 квітня по аеродрому в Криму.

Ситуація на фронті 25 квітня

За минулу добу відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 13 ракетних і 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну керовану ракету Х-59 та 3 розвідувальні БпЛА противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

Втрати ворога на ранок 25 квітня

Українські військові за добу ліквідували: