Война, день 788: Часов Яр под «фосфором» и «ракетная опасность» в Севастополе

Как дела на фронте?

Генштаб ВСУ информирует: за прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. Всего враг нанес 15 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Самые активные бои продолжаются на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, 1 составу боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники противника.

По данным Воздушных сил, в течение дня, 20 апреля 2024 года, в Одесской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Россияне обстреливают Часов Яр фосфорными снарядами

Город Часов Яр Донецкой области российские оккупационные войска обстреливаются запрещенными фосфорными снарядами. На прошлой неделе много таких ударов было по частному сектору, а на этой неделе фосфор летел по гаражам и частным домам.

В то же время, как рассказал начальник городской военной администрации Сергей Чаус, в городе до сих пор остаются 690 человек. В основном это люди старше 65 лет, есть и молодежь, но ее очень мало.

Эвакуацию из города проводить сложно из-за работы вражеских дронов, да и желающих уехать немного. За неделю отсюда эвакуировали всего лишь около 10 местных жителей.

Чаус также отметил, что российские войска обстреливают Часов Яр из всего имеющегося вооружения. Гуманитарную помощь и хлеб в город привозит военная администрация.

В Севастополе громко, а Крымский мост закрыт

Утром 21 апреля во временно оккупированном Севастополе в Крыму снова было громко. Оккупанты объявили на полуострове «ракетную опасность», а Крымский мост закрыли для проезда.

При этом росспаблики пишут о взрывах в оккупированном Севастополе в районе Севастопольской бухты.

Местный гауляйтер Развожаев заявил об атаке «противокорабельной ракеты, которую отбили». По его словам, осколки стали причиной «небольшого возгорания».

ISW: ВСУ окажутся в гораздо лучшем положении после помощи США

В Институте изучения войны (ISW) спрогнозировали действия россиян до того тех пор, пока Украина не получит помощь США.

По данным аналитиков, получив западную военную помощь, Украина окажется в улучшенном оперативном положении до июня 2024 года, поэтому россия может ввести изменения в своей прогнозируемой на лето наступательной операции.

Как отмечают в Институте изучения войны, вероятнее всего, агрессор активизирует текущие атаки на фронте, а также ракетные и дроновые удары в ближайшие недели, чтобы воспользоваться закрывающимся окном ограниченности материальных средств в Сил обороны.

По информации издания New York Times, ссылающегося на слова представителя Пентагона Патрика Райдера, первый транш вооружения от США поступит в Украину через несколько дней после подписания закона.

Какое оружие отправят Киеву в рамках пакета, представители США публично не раскрывают. Однако издание предполагает, что там будет больше боеприпасов для противовоздушной обороны и артиллерии.

Потери врага на утро 21 апреля 2024

Силы обороны за сутки уничтожили 950 окупантов, 16 танков, 23 бронемашины, 41 артсистему, 4 средства противовоздушной обороны, 38 беспилотников, 6 крылатых ракет, 76 единиц авто и спецтехники противника.