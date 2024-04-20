Война, день 787: ночью беспилотники атаковали 7 областей россии

О ситуации на фронте на утро 20 апреля 2024

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 102 боевых столкновения. Всего враг нанес 29 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Минус 2 ракеты и 3 беспилотника

В ночь на 20 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину тремя баллистическими ракетами «Искандер-М», двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69. акватории Черного моря.

Как сообщают в Воздушных силах, ночью силами ПВО уничтожены две ракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных БПЛА – 2 «Орлана-10» и 1 «Суперкам».

Ночная атака «неизвестных» дронов

Этой ночью дроны массово атаковали ряд регионов россии, а именно – Белгородскую, Смоленскую, Брянскую, Московскую, Тульскую, Калужскую и Рязанскую области.

В «минубийств» рф, как обычно, отчитались о сбитии всех 50 беспилотников. Однако стало известно, что в результате атаки погибли два человека и повреждения получили объекты инфраструктуры.

Предварительные результаты таковы:

В Кардымово Смоленской области рф после атаки дронов случился пожар на местном НПЗ – нефтебазе «Лукойла». Объект находится на расстоянии 290 км от границы с Украиной.

«Сегодня около двух часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БпЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание ёмкости с горюче-смазочными материалами»,

– заявил местный губернатор Анохин.

После атаки БПЛА в Калужской области пострадала энергетическая инфраструктура, сообщил губернатор.

На Брянщине также «были уничтожены все украинские дроны», но в поселке Выгоничи зачем-то вспыхнула подстанция.

Два БПЛА были уничтожены над Московской областью, еще два – над Тульской.

Потери врага на утро 20 апреля

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 750 оккупантов, 8 танков, 21 бронемашину, 20 артсистем, 30 БПЛА, а также 49 единиц авто и единицы спецтехники.