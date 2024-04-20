Війна, день 787: вночі безпілотники атакували 7 областей росії

Про ситуацію на фронті на ранок 20 квітня 2024 року

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 29 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

Мінус 2 ракети та 3 безпілотники

У ніч на 20 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Білгородської області, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з акваторії Чорного моря.

Як повідомляють у Повітряних силах, вночі силами ППО знищено дві ракети Х-59/Х-69 та три розвідувальні БпЛА – 2 «Орлани-10» та 1 «Суперкам».

Нічна атака «невідомих» дронів

Цієї ночі дрони масово атакували низку регіонів росії, а саме – Білгородську, Смоленську, Брянську, Московську, Тульську, Калузьку та Рязанську області.

У «мінубивств» рф, як завжди, відзвітували про збиття всіх 50 безпілотників. Однак стало відомо, що в результаті атаки загинули двоє людей та пошкодження отримали об’єкти інфраструктури.

Попередні результати такі:

У Кардимовому Смоленській області росії після атаки дронів сталася пожежа на місцевому НПЗ – нафтобазі «Лукойлу». Об’єкт знаходиться на відстані 290 км від кордону з Україною.

«Сьогодні близько другої години ночі в Кардимівському районі відбулася спроба атаки українських БпЛА на об’єкт паливно-енергетичного комплексу. Внаслідок роботи сил ППО літальні апарати було збито. Проте внаслідок падіння уламків відбулося загоряння ємності з пально-мастильними матеріалами»,

– заявив місцевий губернатор Анохін.

Після атаки БпЛА у Калузької області постраждала енергетична інфраструктура, повідомив губернатор.

На Брянщині також «були знищені всі українські дрони», але в селищі Вигоничі чомусь спалахнула підстанція.

Два БпЛА було знищено над Московською областю, ще два – над Тульською.

Втрати ворога на ранок 20 квітня

Минулої доби Сили оборони ліквідували 750 окупантів, 8 танків, 21 бронемашину, 20 артсистем, 30 БПЛА, а також 49 одиниць авто та одиниці спецтехніки.