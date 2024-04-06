Война, день 773: последствия ночной массированной атаки

Нетипичная атака на Херсонщине

В ночь на 6 апреля враг нанес очередной массированный ракетно-дроновый удар. российские оккупанты атаковали 32-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136», а также шестью ракетами разных типов: тремя зенитными управляемыми ракетами С-3, двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 и одной крылатой ракетой «Калибр».

В результате противовоздушного боя были сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета «Калибр» и 28 ударных БпЛА «Shahed-131/136».

Как объяснили в ОК «Юг», эта атака была нетипичной: на этот раз враг сконцентрировался на Херсонщине – прифронтовой области. Оккупанты понимают особенность нынешнего времени года – атаковали сельскохозяйственные мощности региона, чтобы помешать ему полноценно восстанавливаться после деоккупации.

Напряженная боевая работа на юге страны длилась около пяти часов. Враг атаковал ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 с южного направления. 14 дронов удалось уничтожить: 7 на Херсонщине, по 3 на Запорожье и Днепропетровщине, еще 1 – на Николаевщине.

При этом было попадание в сельскохозяйственное предприятие. Возникший пожар был оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

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Рашисты ударили по Харькову и Запорожью: есть жертвы

Кроме того, этой ночью россияне нанесли удар беспилотниками по Харькову. «Прилет» «шахедов» пришелся по жилой застройке – повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и авто.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в результате ночного удара известно о 6 погибших и 10 раненых.

А перед рассветом враг с южного направления ударил ракетами по Запорожью. Под ударом оказалась промышленность региона. Стало известно о 4-х погибших и 25 раненых. Изуродованы производственные здания.

Также в течение суток оккупанты нанесли 260 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 48 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

О ситуации на фронте на утро 6 апреля 2024

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 14 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 5 артиллерийским средствам, 1 пункту управления, 1 пункту управления БпЛА, 3 районам сосредоточения врага и 1 другому важному объекту врага.

Потери врага: плюс около 800 мертвых оккупантов за сутки

За сутки Силы обороны ликвидировали 790 оккупантов. Кроме того, противник лишился 24 танков, 38 бронемашин, 41 артиллерийской системы, 3-х реактивных установок залпового огня, 2-х средств ПВО, 75 единиц авто и спецтехники противника.