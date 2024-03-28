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Война, день 764-й: ночью враг ударил по Украине ракетами и дронами

Война, день 764-й: ночью враг ударил по Украине ракетами и дронами

Война россии против Украины продолжается семьсот шестьдесят четвертые сутки. Рашисты снова активизировали атаки на мирные украинские города, целясь в гражданскую и критическую инфраструктуру. Силы обороны крепко держат позиции, нанося врагу потери в живой силе и технике.

Последствия ночной атаки 28 марта

В ночь на 28 марта противник нанес ракетно-авиационный удар по Украине с применением трех крылатых ракет Х-22 и противорадиолокационной ракеты Х-31П из акватории Черного моря, зенитной управляемой ракеты С-300 и 28 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».

Уничтожено 26 «шахеда» в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, сообщили в Воздушных силах.

В Харькове БПЛА уничтожили ресторан в Киевском районе города. Жертв и пострадавших нет.

В Запорожье из-за ночной атаки 5 частных домов полностью разрушены, еще более 40 — повреждены. Два человека получили легкие ранения.

В Одесской области «шахеды» пытались атаковать объект энергетики, но были сбиты.

О ситуации на фронте на утро 28 марта 2024

За прошедшие сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений, враг нанес 11 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 3 пунктам управления БпЛА и 1 еще одному важному объекту противника.

Потери врага на утро 28 марта

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 780 оккупантов, сообщает Генштаб.

В технике потери у рашистов такие:

  • 10 танков;
  • 21 бронемашин;
  • 32 артиллерийские системы;
  • 2 РСЗО;
  • 1 ПВО;
  • 22 БПЛА;
  • 2 крылатых ракет;
  • 56 транспортных средств;
  • 6 единиц спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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