Війна, день 764-й: вночі ворог ударив по Україні ракетами і дронами

Наслідки нічної атаки 28 березня

У ніч на 28 березня противник завдав ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 і протирадіолокаційної ракети Х-31П з акваторії Чорного моря, зенітної керованої ракети С-300 і 28 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Знищено 26 “шахедів” у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, повідомили в Повітряних силах.

У Харкові БПЛА знищили ресторан у Київському районі міста. Жертв і постраждалих немає.

У Запоріжжі через нічну атаку 5 приватних будинків повністю зруйновано, ще понад 40 – пошкоджено. Двоє людей дістали легкі поранення.

В Одеській області “шахеди” намагалися атакувати об’єкт енергетики, але були збиті.

Про ситуацію на фронті на ранок 28 березня 2024 року

Минулої доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень, ворог завдав 11 ракетних і 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 3 пунктах управління БпЛА та 1 ще одному важливому об’єкту противника.

Втрати ворога на ранок 28 березня

Минулої доби ЗСУ ліквідували 780 окупантів, повідомляє Генштаб.

У техніці втрати у рашистів такі: