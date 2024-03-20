Война, день 756-й: взрывы и эвакуация в россии

Атаки на российские города

Ночью 20 марта город Энгельс в Саратовской области атаковали беспилотники. Местные жители слышали не менее четырех взрывов. Российские военкоры пишут, что БПЛА пытались атаковать аэродром стратегической авиации «Энгельс».

Энгельс находится на расстоянии около 600 км от границы с Украиной. Возле города расположена авиабаза Воздушно-космических сил рф, являющаяся основной базой бомбардировщиков и единственное в россии место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Именно с этого аэродрома происходит взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, являющихся носителями крылатых ракеты Х-101/Х-555/Х-55, которые атакуют Украину.

В ряде населенных пунктов Белгородской области устанавливают блокпосты, въезд на приграничные территории ограничивают.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне сообщил, что с 20 марта в семи населенных пунктах ограничат въезд. Речь идет о населенных пунктах Козинка, Глотово, Гора-Подол, Безымено, Новостроевка-первая и Новостроевка-вторая, а также город Грайворон.

На фоне продолжающихся обстрелов Белгородской области власти региона приняли решение вывезти из него в другие части россии около 9 тысяч детей.

«Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 марта — 1,2 тыс. детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше Ставропольский край. Система выстроена», — сообщил губернатор Гладков.

О ситуации в Украине на утро 20 марта

Ночью рф ударила по Синельниковскому району Днепропетровской области. От вражеской атаки предварительно пострадали пять человек. Среди них целая семья, дом которой разбили оккупанты.

За прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 86 авиационных ударов, совершил 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 наземному пункту управления БПЛА и 1 станции РЭБ противника.

Потери врага на утро 20 марта

ВСУ за сутки ликвидировали еще 700 оккупантов.

Потери техники: