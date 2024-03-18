Война, день 754-й: недалеко от Одессы строят крупнейшую в Европе базу НАТО

О ситуации на фронте на утро 18 марта

По словам аналитиков Института изучения войны, которые ссылаются на заявление российского минобороны, в воскресенье, 17 марта, оккупанты захватили село Мирное Запорожской области.

Мирное находится недалеко от Гуляйполя. Этот участок фронта был малоактивным с лета 2022 года. Но теперь, если исходить из сообщения МО РФ, там началась активизация.

В целом за прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения, враг нанес 14 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава противника.

Тем временем в россии снова раздаются взрывы, телеграм-каналы пишут об очередной атаке на Белгород. Как утверждает российское Минобороны, для удара применили реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire. ПВО якобы сбило 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.

Ночью Украину атаковали 22 «шахеда»

В ночь на 18 марта противник атаковал 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумщине и 22-мя ударными БпЛА типа «Shahed». Районы пусков беспилотников — Приморско-Ахтарск (рф).

В результате боевой работы сбито 17 «шахедов» в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей.

В Кривом Роге обломки сбитого беспилотника упали на пятиэтажку. Там начался пожар, который спасатели уже ликвидировали. В результате повреждена крыша дома, однако сами квартиры целы, никто не пострадал.

В Румынии строят самую большую европейскую базу НАТО

В Румынии, в уезде Констанца ,начали строить крупнейшую в Европе базу НАТО, которая будет оборудована взлетно-посадочными полосами, ангарами для самолетов, объектами для хранения и размещения вооружения. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что военный объект будет площадью 2800 гектаров и общий периметр составит 30 км. На базе могут постоянно проживать до 10 тысяч военнослужащих НАТО и членов их семей.

Предварительная стоимость строительства базы оценивается в 2,5 млрд евро.

«База станет важнейшей постоянной военной структурой НАТО в непосредственной близости от конфликта на юге Украины. Давайте не будем воображать, что этот конфликт закончится в 2025 или в 2026 году, это долгосрочный конфликт», — заявил румынский эксперт Дорин Попеску.

Потери врага на утро 18 марта

За сутки ликвидировано еще 810 оккупантов, — сообщил Генштаб.

Также ВСУ уничтожили технику: