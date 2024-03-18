Война, день 754-й: недалеко от Одессы строят крупнейшую в Европе базу НАТО

Начались семьсот пятьдесят четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Ночью ПВО работала в девяти областях Украины, 17 целей удалось уничтожить. На фронте российские войска помимо ударов КАБами наращивают применение FPV-дронов, что сильно усложняет оборону наших территорий.
О ситуации на фронте на утро 18 марта
По словам аналитиков Института изучения войны, которые ссылаются на заявление российского минобороны, в воскресенье, 17 марта, оккупанты захватили село Мирное Запорожской области.
Мирное находится недалеко от Гуляйполя. Этот участок фронта был малоактивным с лета 2022 года. Но теперь, если исходить из сообщения МО РФ, там началась активизация.
В целом за прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения, враг нанес 14 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава противника.
Тем временем в россии снова раздаются взрывы, телеграм-каналы пишут об очередной атаке на Белгород. Как утверждает российское Минобороны, для удара применили реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire. ПВО якобы сбило 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.
Ночью Украину атаковали 22 «шахеда»
В ночь на 18 марта противник атаковал 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумщине и 22-мя ударными БпЛА типа «Shahed». Районы пусков беспилотников — Приморско-Ахтарск (рф).
В результате боевой работы сбито 17 «шахедов» в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей.
В Кривом Роге обломки сбитого беспилотника упали на пятиэтажку. Там начался пожар, который спасатели уже ликвидировали. В результате повреждена крыша дома, однако сами квартиры целы, никто не пострадал.
В Румынии строят самую большую европейскую базу НАТО
В Румынии, в уезде Констанца ,начали строить крупнейшую в Европе базу НАТО, которая будет оборудована взлетно-посадочными полосами, ангарами для самолетов, объектами для хранения и размещения вооружения. Об этом сообщает Euronews.
Отмечается, что военный объект будет площадью 2800 гектаров и общий периметр составит 30 км. На базе могут постоянно проживать до 10 тысяч военнослужащих НАТО и членов их семей.
Предварительная стоимость строительства базы оценивается в 2,5 млрд евро.
«База станет важнейшей постоянной военной структурой НАТО в непосредственной близости от конфликта на юге Украины. Давайте не будем воображать, что этот конфликт закончится в 2025 или в 2026 году, это долгосрочный конфликт», — заявил румынский эксперт Дорин Попеску.
Потери врага на утро 18 марта
За сутки ликвидировано еще 810 оккупантов, — сообщил Генштаб.
Также ВСУ уничтожили технику:
- танки — 19,
- бойові бронированные машины — 17,
- артилерійські системы — 34,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 36,
- автомобільна техника — 68.