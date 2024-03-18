Війна, день 754-й: недалеко від Одеси будують найбільшу в Європі базу НАТО

Про ситуацію на фронті на ранок 18 березня

За словами аналітиків Інституту вивчення війни, які посилаються на заяву російського міноборони, у неділю, 17 березня, окупанти захопили село Мирне Запорізької області.

Мирне розташоване недалеко від Гуляйполя. Ця ділянка фронту була малоактивною з літа 2022 року. Але тепер, якщо виходити з повідомлення МО РФ, там почалася активізація.

Загалом за минулу добу відбулося 72 бойових зіткнення, ворог завдав 14 ракетних і 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу противника.

Тим часом у росії знову лунають вибухи, телеграм-канали пишуть про чергову атаку на Бєлгород. Як стверджує російське Міноборони, для удару застосували реактивні системи залпового вогню RM-70 Vampire. ППО нібито збило 10 реактивних снарядів над Бєлгородською областю.

Вночі Україну атакували 22 “шахеди”

У ніч на 18 березня противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22-ма ударними БпЛА типу “Shahed”. Райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ (рф).

У результаті бойової роботи збито 17 “шахедів” у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

У Кривому Розі уламки збитого безпілотника впали на п’ятиповерхівку. Там почалася пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Унаслідок цього пошкоджено дах будинку, проте самі квартири цілі, ніхто не постраждав.

У Румунії будують найбільшу європейську базу НАТО

У Румунії, в повіті Констанца, почали будувати найбільшу в Європі базу НАТО, яка буде обладнана злітно-посадковими смугами, ангарами для літаків, об’єктами для зберігання і розміщення озброєння. Про це повідомляє Euronews.

Зазначається, що військовий об’єкт буде площею 2800 гектарів і загальний периметр становитиме 30 км. На базі можуть постійно проживати до 10 тисяч військовослужбовців НАТО і членів їхніх сімей.

Попередня вартість будівництва бази оцінюється у 2,5 млрд євро.

“База стане найважливішою постійною військовою структурою НАТО в безпосередній близькості від конфлікту на півдні України. Давайте не будемо уявляти, що цей конфлікт закінчиться у 2025 або у 2026 році, це довгостроковий конфлікт”, – заявив румунський експерт Дорін Попеску.

Втрати ворога на ранок 18 березня

За добу ліквідовано ще 810 окупантів, – повідомив Генштаб.

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