Утром 13 марта россия обстреляла Одессу ракетами

Воздушная тревога в Одессе прозвучала в 7:48. Вскоре в городе раздались несколько громких взрывов. Особенно сильно они прозвучали в Киевском районе.

Предварительно, по данным мониторинговых каналов, был запуск ракеты Х-59/31П с самолёта над акваторией Черного моря.

Информации о том, попали куда-то или ракета была сбита, пока нет. Ждём официальные подробности атаки.

Тем временем тревога продолжается, возможны новые пуски ракет. Лучший способ сберечь свое здоровье и жизнь — оставаться в укрытии либо находиться дома в тех помещениях, где нет окон, соблюдая правило двух стен.

По состоянию на 8:11 атака завершилась.