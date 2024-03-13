Новости Одессы и Одесской области

Утром 13 марта россия обстреляла Одессу ракетами

Утром 13 марта россия обстреляла Одессу ракетами

Враг продолжает циничный обстрел украинских городов. Утром, 13 марта, в Одессе раздались взрывы. Военные сообщают о ракетной атаке.

Воздушная тревога в Одессе прозвучала в  7:48.  Вскоре в городе раздались несколько громких взрывов. Особенно сильно они прозвучали в Киевском районе.

Предварительно, по данным мониторинговых каналов, был запуск ракеты Х-59/31П с самолёта над акваторией Черного моря.

Информации о том, попали куда-то или ракета была сбита, пока нет. Ждём официальные подробности атаки.

Тем временем тревога продолжается, возможны новые пуски ракет. Лучший способ сберечь свое здоровье и жизнь — оставаться в укрытии либо находиться дома в тех помещениях, где нет окон, соблюдая правило двух стен.

По состоянию на 8:11 атака завершилась.

 

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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