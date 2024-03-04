Война, день 740-й: россияне распространяют фейк о ситуации на Юге и манипулируют мирными переговорами

Начались семьсот сороковые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. На фронте сохраняется сложная ситуация на нескольких участках линии боевого соприкосновения, при этом наши защитники наносят врагу огромные потери.
Как россия манипулирует мирными переговорами
Россия пытается помешать международной поддержке Украины путем манипуляций переговорных площадок, предложенных Китаем и Турцией для урегулирования конфликта.
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.
2 марта в Москве встретились заместитель министра иностранных дел рф Михаил Галузин и специальный представитель Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй, чтобы обсудить желание Китая способствовать мирным переговорам между россией и Украиной.
Оба политика отметили, что «невозможно» обсудить урегулирование в Украине без участия россии и без интересов страны в сфере безопасности. Также они отметили, что якобы западные и украинские «ультиматумы» и «форматы диалога» только «вредят перспективам урегулирования и не могут быть основой».
«ISW продолжает считать, что любые заявления России о том, что она заинтересована или всегда была заинтересована в мирных переговорах, являются, очень вероятно, попытками делать вид заинтересованности, чтобы побудить Запад пойти на уступки относительно украинского суверенитета и территориальной целостности и возложить бремя переговоров на Украину и Запад», — отмечают аналитики.
Эвакуация на Юге — очередной российский фейк
Россия проводит кампанию по дезинформации относительно эвакуации госслужащих с Херсонщины. Эти слухи связывают с «наступлением рф». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Информация о том, что якобы происходит эвакуация госслужащих из города Херсон перед «наступлением рф» не соответствует действительности. Это российские фейки, целью которых является усилить панику. У рф нет ресурсов для наступления на Херсон, — говорится в сообщении.
О текущей ситуации на линии фронта
За прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. В общем враг нанес 7 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
Бойцы ВСУ улучшили ситуацию возле Табаевки, но растет угроза для Часового Яра. Ситуация в Ивановском крайне плохая и может закончиться потерей населенного пункта. Об этом говорится в аналитическом отчете экспертов волонтерской группы DeepState.
Оккупантам пришлось отступать под Купянском, где бойцы ВСУ сумели их выбить с недавно занятых позиций. На более южном отрезке фронта враг захватил половину села Ивановское под Бахмутом и накапливает силы у Орловки под Авдеевкой.
Украинские военные паблики также подтверждают продвижение россиян в Новомихайловке на угледарском направлении. Судя по карте Deep State, они вошли в центр села.
О вражеских потерях на утро 4 марта 2024
Силы обороны за сутки уничтожили:
- 1150 оккупантов,
- 8 танков,
- 21 бронемашину,
- 22 артсистемы,
- 1 реактивную систему залпового огня,
- 2 средства противовоздушной обороны,
- 2 беспилотника,
- 1 крылатую ракету,
- 43 единицы спец- и автотехники.