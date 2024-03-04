Война, день 740-й: россияне распространяют фейк о ситуации на Юге и манипулируют мирными переговорами

Как россия манипулирует мирными переговорами

Россия пытается помешать международной поддержке Украины путем манипуляций переговорных площадок, предложенных Китаем и Турцией для урегулирования конфликта.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

2 марта в Москве встретились заместитель министра иностранных дел рф Михаил Галузин и специальный представитель Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй, чтобы обсудить желание Китая способствовать мирным переговорам между россией и Украиной.

Оба политика отметили, что «невозможно» обсудить урегулирование в Украине без участия россии и без интересов страны в сфере безопасности. Также они отметили, что якобы западные и украинские «ультиматумы» и «форматы диалога» только «вредят перспективам урегулирования и не могут быть основой».

«ISW продолжает считать, что любые заявления России о том, что она заинтересована или всегда была заинтересована в мирных переговорах, являются, очень вероятно, попытками делать вид заинтересованности, чтобы побудить Запад пойти на уступки относительно украинского суверенитета и территориальной целостности и возложить бремя переговоров на Украину и Запад», — отмечают аналитики.

Эвакуация на Юге — очередной российский фейк

Россия проводит кампанию по дезинформации относительно эвакуации госслужащих с Херсонщины. Эти слухи связывают с «наступлением рф». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Информация о том, что якобы происходит эвакуация госслужащих из города Херсон перед «наступлением рф» не соответствует действительности. Это российские фейки, целью которых является усилить панику. У рф нет ресурсов для наступления на Херсон, — говорится в сообщении.

О текущей ситуации на линии фронта

За прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. В общем враг нанес 7 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Бойцы ВСУ улучшили ситуацию возле Табаевки, но растет угроза для Часового Яра. Ситуация в Ивановском крайне плохая и может закончиться потерей населенного пункта. Об этом говорится в аналитическом отчете экспертов волонтерской группы DeepState.

Оккупантам пришлось отступать под Купянском, где бойцы ВСУ сумели их выбить с недавно занятых позиций. На более южном отрезке фронта враг захватил половину села Ивановское под Бахмутом и накапливает силы у Орловки под Авдеевкой.

Украинские военные паблики также подтверждают продвижение россиян в Новомихайловке на угледарском направлении. Судя по карте Deep State, они вошли в центр села.

О вражеских потерях на утро 4 марта 2024

Силы обороны за сутки уничтожили: