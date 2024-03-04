Війна, день 740-й: росіяни поширюють фейк про ситуацію на Півдні та маніпулюють мирними переговорами

Як росія маніпулює мирними переговорами

Росія намагається завадити міжнародній підтримці України шляхом маніпуляцій переговорних майданчиків, запропонованих Китаєм і Туреччиною для врегулювання конфлікту.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

2 березня в Москві зустрілися заступник міністра закордонних справ рф Михайло Галузін і спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей, щоб обговорити бажання Китаю сприяти мирним переговорам між росією та Україною.

Обидва політики зазначили, що “неможливо” обговорити врегулювання в Україні без участі росії та без інтересів країни у сфері безпеки. Також вони зазначили, що нібито західні та українські “ультиматуми” і “формати діалогу” тільки “шкодять перспективам врегулювання і не можуть бути основою”.

“ISW продовжує вважати, що будь-які заяви Росії про те, що вона зацікавлена або завжди була зацікавлена в мирних переговорах, є, дуже імовірно, спробами вдавати зацікавленість, щоб спонукати Захід піти на поступки щодо українського суверенітету й територіальної цілісності та покласти тягар перемовин на Україну й Захід”, – зазначають аналітики.

Евакуація на Півдні – черговий російський фейк

Росія проводить кампанію з дезінформації щодо евакуації держслужбовців із Херсонщини. Ці чутки пов’язують із “наступом рф”. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

“Інформація про те, що нібито відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед “наступом рф” не відповідає дійсності. Це російські фейки, метою яких є посилити паніку. У рф немає ресурсів для наступу на Херсон”, – йдеться в повідомленні.

Про поточну ситуацію на лінії фронту

Минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Бійці ЗСУ покращили ситуацію біля Табаївки, але зростає загроза для Часового Яру. Ситуація в Іванівському вкрай погана і може закінчитися втратою населеного пункту. Про це йдеться в аналітичному звіті експертів волонтерської групи DeepState.

Окупантам довелося відступати під Куп’янськом, де бійці ЗСУ зуміли їх вибити з нещодавно зайнятих позицій. На більш південному відрізку фронту ворог захопив половину села Іванівське під Бахмутом і накопичує сили біля Орлівки під Авдіївкою.

Українські військові пабліки також підтверджують просування росіян у Новомихайлівці на вугледарському напрямку. Судячи з карти Deep State, вони увійшли в центр села.

Про ворожі втрати на ранок 4 березня 2024 року

Сили оборони за добу знищили: