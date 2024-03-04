Війна, день 740-й: росіяни поширюють фейк про ситуацію на Півдні та маніпулюють мирними переговорами

Розпочалася сімсот сорокова доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. На фронті зберігається складна ситуація на кількох ділянках лінії бойового зіткнення, при цьому наші захисники завдають ворогу величезних втрат.
Як росія маніпулює мирними переговорами
Росія намагається завадити міжнародній підтримці України шляхом маніпуляцій переговорних майданчиків, запропонованих Китаєм і Туреччиною для врегулювання конфлікту.
Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.
2 березня в Москві зустрілися заступник міністра закордонних справ рф Михайло Галузін і спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей, щоб обговорити бажання Китаю сприяти мирним переговорам між росією та Україною.
Обидва політики зазначили, що “неможливо” обговорити врегулювання в Україні без участі росії та без інтересів країни у сфері безпеки. Також вони зазначили, що нібито західні та українські “ультиматуми” і “формати діалогу” тільки “шкодять перспективам врегулювання і не можуть бути основою”.
“ISW продовжує вважати, що будь-які заяви Росії про те, що вона зацікавлена або завжди була зацікавлена в мирних переговорах, є, дуже імовірно, спробами вдавати зацікавленість, щоб спонукати Захід піти на поступки щодо українського суверенітету й територіальної цілісності та покласти тягар перемовин на Україну й Захід”, – зазначають аналітики.
Евакуація на Півдні – черговий російський фейк
Росія проводить кампанію з дезінформації щодо евакуації держслужбовців із Херсонщини. Ці чутки пов’язують із “наступом рф”. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
“Інформація про те, що нібито відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед “наступом рф” не відповідає дійсності. Це російські фейки, метою яких є посилити паніку. У рф немає ресурсів для наступу на Херсон”, – йдеться в повідомленні.
Про поточну ситуацію на лінії фронту
Минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.
Бійці ЗСУ покращили ситуацію біля Табаївки, але зростає загроза для Часового Яру. Ситуація в Іванівському вкрай погана і може закінчитися втратою населеного пункту. Про це йдеться в аналітичному звіті експертів волонтерської групи DeepState.
Окупантам довелося відступати під Куп’янськом, де бійці ЗСУ зуміли їх вибити з нещодавно зайнятих позицій. На більш південному відрізку фронту ворог захопив половину села Іванівське під Бахмутом і накопичує сили біля Орлівки під Авдіївкою.
Українські військові пабліки також підтверджують просування росіян у Новомихайлівці на вугледарському напрямку. Судячи з карти Deep State, вони увійшли в центр села.
Про ворожі втрати на ранок 4 березня 2024 року
Сили оборони за добу знищили:
- 1150 окупантів,
- 8 танків,
- 21 бронемашину,
- 22 артсистеми,
- 1 реактивну систему залпового вогню,
- 2 засоби протиповітряної оборони,
- 2 безпілотники,
- 1 крилату ракету,
- 43 одиниці спец- і автотехніки.