Война, день 1051: удар по Запорожью унес жизни 13 человек, более 130 пострадавших

Россияне скинули бомбы на мирных людей в Запорожье

Удар был нанесен в среду, 8 января, в 15:40 по киевскому времени. Использовали россияне две советские авиабомбы «ФАБ-500».

«Они взорвались среди скопления людей, рядом с административной частью инфраструктурного объект и проезжей части. Загорелись здание и автомобили», — сообщили в полиции.

По предварительным данным, удар по Запорожью россияне корректировали в режиме реального времени с помощью двух разведывательных БПЛА, то есть агрессор был прекрасно осведомлен, что бьет по объекту, заполненному большим количеством мирных граждан. Однако это его не остановило.

По последним данным, 13 человек погибли в результате этой атаки, еще 133 получили ранения разной степени тяжести. Большинство пострадавших — это обычные люди, которым в момент российской атаки не посчастливилось находиться на улице или в транспорте. Как минимум 4 человека в очень тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

Также были повреждены около 30 автомобилей, в том числе общественный транспорт.

Последствия воздушной атаки 9 января

В ночь на 9 января 2025 года противник атаковал Украину 70-ю ударными БпЛА, сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 46-ти беспилотников. Еще 24 вражеских беспилотника локально потеряны .

Из-за падения сбитых ударных БпЛА повреждены частные дома на Харьковщине, Сумщине и Черкасщине.

О ситуации на фронте на утро 9 января

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося им значительные потери. По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 192 боевых столкновения.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурма вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Котлино и Надиевка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 38 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Дачного, Курахово, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенового.

В Курской области украинские защитники отбили 48 атак захватчиков, боестолкновения не прекращаются.

Потери врага: минус еще 1430 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, пункт управления БпЛА, два склада и семь других важных объектов противника.

Потери в технике: