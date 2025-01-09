Війна, день 1051: удар по Запоріжжю забрав життя 13 осіб, понад 130 постраждалих

Росіяни скинули бомби на мирних людей у Запоріжжі

Удар було завдано в середу, 8 січня, о 15:40 за київським часом. Використали росіяни дві радянські авіабомби «ФАБ-500».

«Вони вибухнули серед скупчення людей, поруч з адміністративною частиною інфраструктурного об’єкт і проїжджою частиною. Загорілися будівля та автомобілі», – повідомили в поліції.

За попередніми даними, удар по Запоріжжю росіяни коригували в режимі реального часу за допомогою двох розвідувальних БПЛА, тобто агресор був чудово обізнаний, що б’є по об’єкту, заповненому великою кількістю мирних громадян. Однак це його не зупинило.

За останніми даними, 13 людей загинули внаслідок цієї атаки, ще 133 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Більшість постраждалих – це звичайні люди, яким у момент російської атаки не пощастило перебувати на вулиці чи в транспорті. Щонайменше 4 людини в дуже важкому стані, лікарі борються за їхні життя.

Також було пошкоджено близько 30 автомобілів, зокрема громадський транспорт.

Наслідки повітряної атаки 9 січня

У ніч на 9 січня 2025 року противник атакував Україну 70-ма ударними БпЛА, повідомили в Повітряних силах.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 46-ти безпілотників. Ще 24 ворожі безпілотники локально втрачено.

Через падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.

Про ситуацію на фронті на ранок 9 січня

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, безперервно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи їм значних втрат. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 192 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурми поблизу населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звіряче, Новий Труд, Котлине та Надіївка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 38 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового.

У Курській області українські захисники відбили 48 атак загарбників, бойові зіткнення не припиняються.

Втрати ворога: мінус ще 1430 окупантів

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, пункт управління БпЛА, два склади та сім інших важливих об’єктів противника.

Втрати в техніці: