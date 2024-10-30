Война, день 980: Китай призывают надавить на КНДР, чтобы она вернула войска из рф

Украина ночью сбила 33 беспилотника

В ночь на 30 октября 2024 года враг нанес удар ракетой неустановленного типа по частному сектору на Сумщине, также атаковал 62-мя ударными БпЛА, сообщают Воздушные силы. 33 беспилотника удалось сбить, еще 25 «локационно потеряны» .

В Киеве обломки сбитого беспилотника ночью снова упали на многоэтажку в Соломенском районе, был пожар, который уже потушен.

Пострадали девять человек.

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Херсонской области погибли три человека, еще 15 получили ранения, сообщил утром 30 октября глава ОГА Александр Прокудин.

По его данным, обстрелам подверглись Херсон и еще 13 населенных пунктов области.

«Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, образовательное учреждение и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности, повреждены три многоэтажки и 30 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопроводы, гаражи, автобусы и частные автомобили», — информирует чиновник.

Во время вчерашней атаки на Одессу погиб человек: Вражеская авиация атаковала Одессу ракетами: позвучал взрыв

Города рф атаковали украинские беспилотники

Российские ПВО ночью 30 октября сообщает о сбитии 23 украинских беспилотников, утверждает министерство обороны рф.

По их данным, семь БпЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, пять — над территорией Смоленской, по три — в Орловской и Брянской областях, один — в Белгородской области.

О каких-либо последствиях не сообщается.

Военные КНДР переброшены к границе Украины

Представитель Министерства обороны США Пэт Райдер подтвердил, что страна-агрессор уже перебросила несколько тысяч северокорейских военных в Курскую область.

Райдер во время брифинга напомнил, что, по данным американской разведки, КНДР направила около 10 тысяч военных для тренировок на востоке россии.

Он отметил, что в течение следующих нескольких недель южнокорейские войска увеличат российские силы, воюющие против Украины.

«Часть этих солдат уже была переброшена ближе к Украине через российскую Курскую область возле украинской границы. Примерно пара тысяч. Также меньшее их количество уже присутствует в Курском регионе», — сказал он.

Райдер добавил, что США продолжают консультироваться с украинскими партнерами относительно участия войск КНДР

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США стремятся воспользоваться влиянием Китая на Северную Корею, чтобы та вернула войска, отправленные для участия в войне против Украины.

По словам анонимного американского чиновника, США призвали Китай, который поддерживает отношения с Пхеньяном, вмешаться и надавить на КНДР, чтобы она вернула свои войска.

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поручил организовать усилия, чтобы другие страны также обратились к Пекину «относительно нашего беспокойства по поводу отправки КНДР войск в россию и последствий этого», добавил источник.

Ранее в разведке Южной Кореи сообщали, что КНДР решила отправить на войну против Украины 12 тысяч солдат, включая подразделение специального назначения.

Ситуация на фронте на утро 30 октября

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Купянском и Кураховском направлениях остается напряженной — враг сосредоточивает там основные наступательные усилия.

Кроме того, оккупанты активно атакуют на Северском и Покровском направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений.

Потери врага: минус еще 1560 оккупантов

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли одиннадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, уничтожена одна артиллерийская система и две другие важные цели противника.

Потери вражеской техники: