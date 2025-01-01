Война, день 1043: в первый день нового года враг атаковал столицу

В новогоднюю ночь россияне обстреливали города Украины

Сегодня, 1 января 2025 года, сбитые российские беспилотники в Киеве повредили несколько жилых многоквартирных домов.

По данным столичных спасателей, в Печерском районе произошло частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома и пожар на 4-5 этажах на площади 70 кв. м. Одна женщина спасена.

Также произошло возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания. Сейчас продолжается локализация пожара. На месте работает 75 спасателей и 19 единиц пожарно-спасательной техники.

В Святошинском районе произошло разрушение гаражей и возгорание на площади 20 кв. м.

В результате вражеской атаки на столицу пострадало шесть человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

Сейчас двоих из них госпитализировали. Четырем медики оказали помощь на месте. В том числе, беременной женщине.

В полночь 1 января российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. В результате одна женщина получила ранения, сообщила утром в среду Херсонская областная военная администрация.

Так, 46-летняя женщина во время обстрела находилась в помещении. Она получила получила взрывную травму, контузию, осколочные ранения конечностей.

Что происходило на передовой в новогоднюю ночь

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение.

Горячее всего было на Покровском направлении, где наши защитники остановили 57 штурма оккупантов.

32 штурмова состоялись за прошедшие сутки на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино. Три из них до сих пор продолжаются.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 вражеских штурмов. Основные наступательные усилия враг сосредоточивал в районах населенных пунктов Петропавловка, Дачное, Украинка, Шевченко и Курахово.

Тысячи поджогов у оккупантов — подробности ГУР

В Главном управлении разведки (ГУР) показали, как движение сопротивления в рф поджигало объекты, обеспечивающие потребности российской армии.

Как отметили в ГУР, война России против Украины вызвала в 2024 году резкий рост количества пожаров на территории государства-агрессора.

«Отдаленный собачий лай, пронизанная звуком взрыва ночь, характерное потрескивание огня, запах расплавленных проводов — так горели релейные шкафы для управления железнодорожным движением, трансформаторы, оборудование для связи и другие объекты, обеспечивающие потребности российской оккупационной армии, в частности логистику», — сказано в сообщении разведки.

В ГУР также указали на широкую географию инцидентов на территории России в этом году — от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, Красноярска, Новосибирска и Алтайского края. По их словам, это указывает на тактику «тысячи порезов, что замедляет российскую военную машину», чтобы Кремль тратил ресурсы на устранение этих проблем.

«Но огонь не угасает — движение сопротивления путинскому режиму продолжает действовать», — добавили в ГУР.

Потери россиян на утро 1 января: минус еще 1250 оккупантов

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава противника, пункт управления БпЛА, средство ПВО, два склада ГСМ, две радиолокационные станции и еще шесть других важных объектов противника.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Также украинские воины уничтожили: