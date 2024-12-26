Новости Одессы и Одесской области

Война, день 1037: после рождественского обстрела Украины партнеры решили усилить поставки оружия

Война, день 1037: после рождественского обстрела Украины партнеры решили усилить поставки оружия

В четверг, 26 декабря 2024 года, начались тысяча тридцать седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Ситуация на фронте остается сложной. Противник, не перестает атаковать позиции наших воинов, однако и сам несет значительные потери. О ситуации как на самых «горячих» направлениях фронта – в сводке «Одесской жизни»

Байден поручил Пентагону усилить поставки оружия в Украину

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После после массированного обстрела Украины на Рождество президент США Джо Байден призвал Пентагон наращивать поддержку Украины, отметив, что «украинский народ заслуживает того, чтобы жить в мире и безопасности».

«За последние месяцы США предоставили Украине сотни ракет противовоздушной обороны и на подходе еще больше. Я поручил министерству обороны продолжать стремительные поставки оружия в Украину», – заявил действующий президент.

Президент США отметил, что «целью этой возмутительной атаки было отрезать украинскому народу доступ к теплу и электроэнергии зимой и поставить под угрозу безопасность энергосистемы».

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ВСУ поразили пункт управления российских морпехов

Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления 810 бригады российских морпехов в городе Льгов. Об этом сообщил СтратКом ВСУ.

«Этой ночью Вооруженные Силы Украины нанесли удар по расположению пункта управления 810 ОБРМП вооруженных сил российской федерации, который находится в заброшенном гражданском здании в населенном пункте Льгов», — говорится в сообщении.

В местных телеграм-каналах подтверждают атаку ВСУ на пункт управления 810-й бригады армии РФ и пишут, что «последствия тяжелые».

Уже подтверждено, что в результате атаки убит заместитель командира этой бригады.

Воздушная атака 26 декабря

В ночь на 26 декабря 2024 года враг атаковал Украину 31-м ударным БпЛА.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 20 ударных беспилотников в четырех областях. Еще 11 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

О ситуации на самых «горячих» направлениях фронта

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Покровск, Новый Труд, Зеленое и Новотроицкое. Противник продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 31 российскую атаку. Отдельные позиции сил обороны разрушены в результате штурмовых действий и огневого воздействия противника. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Ясеново, Курахово, Андреевка и Дачное.

На Времовском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций в районах Константинопольского, Янтарного, Константинополя, Разлива, Великой Новоселки, Новоселки, Благодатного и Времовки.

Потери врага: минус еще 1540 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления и пункт управления БпЛА противника.

потери врага

Также уничтожено:

  • 2 танка,
  • 10 боевых бронированных машин,
  • 24 артиллерийские системы,
  • 1 средство ПВО,
  • 63 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 55 крылатых ракет,
  • 63 автомобиля оккупантов.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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