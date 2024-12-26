Війна, день 1037: після різдвяного обстрілу України партнери вирішили посилити постачання зброї

Байден доручив Пентагону посилити постачання зброї в Україну

Після після після масованого обстрілу України на Різдво президент США Джо Байден закликав Пентагон нарощувати підтримку України, наголосивши, що «український народ заслуговує на те, щоб жити в мирі та безпеці».

«За останні місяці США надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони і на підході ще більше. Я доручив міністерству оборони продовжувати стрімкі поставки зброї в Україну», – заявив чинний президент.

Президент США зазначив, що «метою цієї обурливої атаки було відрізати українському народові доступ до тепла та електроенергії взимку і поставити під загрозу безпеку енергосистеми».

ЗСУ вразили пункт управління російських морпіхів

Сили оборони України завдали удару по пункту управління 810 бригади російських морпіхів у місті Льгов. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

«Цієї ночі Збройні Сили України завдали удару по розташуванню пункту управління 810 ОБРМП збройних сил російської федерації, що розташований у покинутій цивільній будівлі в населеному пункті Льгов», – ідеться в повідомленні.

У місцевих телеграм-каналах підтверджують атаку ЗСУ на пункт управління 810-ї бригади армії РФ і пишуть, що «наслідки важкі».

Уже підтверджено, що внаслідок атаки вбито заступника командира цієї бригади.

Повітряна атака 26 грудня

У ніч на 26 грудня 2024 року ворог атакував Україну 31-м ударним БпЛА.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 20 ударних безпілотників у чотирьох областях. Ще 11 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Про ситуацію на найбільш «гарячих» напрямках фронту

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора в бік населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Луч, Лисівка, Даченське, Покровськ, Новий Труд, Зелене та Новотроїцьке. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 31 російську атаку. Окремі позиції сил оборони зруйновано внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника. Активно окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Ясенове, Курахове, Андріївка та Дачне.

На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій у районах Костянтинопільського, Бурштинового, Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки, Новосілки, Благодатного та Времівки.

Втрати ворога: мінус ще 1540 окупантів

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили пункт управління та пункт управління БпЛА противника.



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