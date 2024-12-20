Война, день 1031: утром россияне обстреляли жилые кварталы Киева и Херсона

В пятницу, 20 декабря 2024 года, начались тысяча тридцать первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно противодействуют врагу в тылу.
Херсон под мощным обстрелом
На рассвете 20 декабря российские военные начали плотный обстрел Херсона из артиллерии.
«Происходит массированный обстрел города Херсона! Находитесь в укрытиях!!! Не подходите к окнам и не выходите на улицу», — сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.
Сообщается, что взрывы прогремели во всех районах Херсона — враг атаковал жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру. Много попаданий в многоквартирные жилые дома.
В результате утренней атаки по Херсону количество известно о шести пострадавших. К сожалению, есть погибший это 60-летний мужчина.
Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что во время обстрела российские диверсионно-разведывательные группы хотели продвинуться в направлении Херсона. Но украинские Силы обороны их обнаружили и уничтожили.
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Последствия утренней атаки на Киев
Утром 20 декабря Киев оказался под массированным обстрелом баллистики. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах.
В Голосеевском районе повреждены офис, дорога и газовая труба, горели 5 автомобилей. По другому адресу поврежден фасад офисного здания. Там загорелась кровля, разрушен 15 этаж — вероятно, есть заблокированные люди.
В Соломенском районе обломки упали на нежилое здание — вспыхнул пожар, который уже ликвидировали.
В Шевченковском районе вспыхнул пожар на территории нежилой застройки.
В результате обстрела Киева 7 человек пострадали. Двух из них госпитализировали, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Предварительно, обошлось без погибших.
Всего террористы выпустили утром по столице 8 ракет, сообщили в КГВА. Предварительно, враг применил аэробаллистические ракеты «Кинжал» с бортов МиГ-31 и баллистические ракеты типа «Искандер»/KN-23.
Ситуация на фронте на утро 20 декабря
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение.
На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Соленое, Новый Труд, Зеленое и Нововасильевка.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 18 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Сонцовки, Старых Тернов, Андреевки, Курахово и Дачного.
На Времовском направлении противник совершил 23 штурма наших позиций в районах Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки.
Потери врага: минус еще 2200 оккупантов
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и еще две другие важные цели противника.
Также украинские воины обезвредили:
- 8 танков,
- 24 боевых бронированных машины,
- 42 артиллерийские системы,
- 1 средство ПВО,
- 79 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 115 автомобилей,
- 6 единиц спецтехники.