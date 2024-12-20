Війна, день 1031: вранці росіяни обстріляли житлові квартали Києва та Херсона

Херсон під потужним обстрілом

На світанку 20 грудня російські військові почали щільний обстріл Херсона з артилерії.

«Відбувається масований обстріл міста Херсона! Перебувайте в укриттях!!! Не підходьте до вікон і не виходьте на вулицю», – повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Повідомляється, що вибухи прогриміли в усіх районах Херсона – ворог атакував житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру. Багато влучень у багатоквартирні житлові будинки.

Унаслідок ранкової атаки по Херсону кількість відомо про шість постраждалих. На жаль, є загиблий – це 60-річний чоловік.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що під час обстрілу російські диверсійно-розвідувальні групи хотіли просунутися в напрямку Херсона. Але українські Сили оборони їх виявили та знищили.

Наслідки ранкової атаки на Київ

Уранці 20 грудня Київ опинився під масованим обстрілом балістики. Зафіксовано падіння уламків у Голосіївському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах.

У Голосіївському районі пошкоджено офіс, дорогу та газову трубу, горіли 5 автомобілів. За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі. Там загорілася покрівля, зруйновано 15 поверх – імовірно, є заблоковані люди.

У Солом’янському районі уламки впали на нежитлову будівлю – спалахнула пожежа, яку вже ліквідували.

У Шевченківському районі спалахнула пожежа на території нежитлової забудови.

Унаслідок обстрілу Києва 7 осіб постраждали. Двох із них госпіталізували, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Попередньо, обійшлося без загиблих.

Загалом терористи випустили вранці по столиці 8 ракет, повідомили в КМВА. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31 і балістичні ракети типу «Іскандер»/KN-23.

Ситуація на фронті на ранок 20 грудня

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в бік населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Луч, Лисівка, Даченське, Солоне, Новий Труд, Зелене та Нововасилівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 18 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку противник здійснив 23 штурми наших позицій у районах Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки.

Втрати ворога: мінус ще 2200 окупантів

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та ще дві інші важливі цілі противника.

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