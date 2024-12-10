Война, день 1021: в районе Керченской бухте завязался бой с российской авиацией

Sea Baby против вражеской авиации

Служба безопасности Украины провела спецоперацию в районе Керченской бухты в ночь с 5 на 6 декабря, во время которой морские дроны Sea Baby вступили в бой с российскими самолетами и вертолетами.

Как пишет СБУ, к попытке перехватить группу Sea Baby россияне привлекли вертолеты, самолеты и патрульные катера «Раптор».

«Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли ответный огонь», — добавляет СБУ.

На морские дроны были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей.

Согласно перехваченному разговору россиян, в результате боя на бортах вертолетов есть убитые, а также раненые. Сами же вертолеты получили значительные повреждения и требуют капитального ремонта.

В том же числе Sea Babу поразили баржу, которую террористы использовали для перевозки военной техники, а также оборудование для ремонта Крымского моста.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 175 боевых столкновений.

Пятьдесят одну атаку за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Шевченко.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Сонцовки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахово оккупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник за минувшие сутки провел 11 штурмов позиций украинских подразделений.

В Торецке Донецкой области продолжаются активные бои с очень близким контактом. Силы обороны Украины ведут бои за каждый дом, а то и комнату в доме, сообщил аналитический проект DeepState в ночь на вторник, 10 декабря.

Аналитики привели слова спикера ОТУВ Луганск Анастасии Бобовниковой о том, что невозможно сказать, какая часть Торецка контролируется украинскими войсками, а какая российской армией.

«Трудно не согласиться, ведь это действительно так. В городе продолжаются активные бои с очень близким контактом, где подразделения Сил обороны ведут бои, буквально, за каждый дом, а то и комнату в доме», — говорится в сообщении.

Также в DeepState отмечают, что россиянам удалось продвинуться в районе Плехово Курской области и захватить территорию приграничья возле села Александрия Сумской области.

Потери врага на утро 10 декабря 2024

За прошедшие сутки ракетные войска Сил обороны поразили пункт управления врага.

Потери российских захватчиков за сутки составили 1350 оккупантов убитыми и ранеными.

Кроме того, украинские воины обезвредили: