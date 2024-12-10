Війна, день 1021: у районі Керченської бухти зав’язався бій з російською авіацією

Sea Baby проти ворожої авіації

Служба безпеки України провела спецоперацію в районі Керченської бухти в ніч із 5 на 6 грудня, під час якої морські дрони Sea Baby вступили в бій із російськими літаками і вертольотами.

Як пише СБУ, до спроби перехопити групу Sea Baby росіяни залучили вертольоти, літаки і патрульні катери «Раптор».

«Російські пілоти вважали себе мисливцями і розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь», – додає СБУ.

На морські дрони були встановлені великокаліберні кулемети з балістичними програмами автоматичного наведення та автозахвату цілей.

Згідно з перехопленою розмовою росіян, унаслідок бою на бортах вертольотів є вбиті, а також поранені. Самі ж вертольоти зазнали значних пошкоджень і потребують капітального ремонту.

У тому ж числі Sea Вaby вразили баржу, яку терористи використовували для перевезення військової техніки, а також обладнання для ремонту Кримського мосту.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень.

П’ятдесят одну атаку за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік Миролюбівки, Лисівки, Луча, Даченського, Чумацького та Шевченка.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. У районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового окупанти 40 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник за минулу добу провів 11 штурмів позицій українських підрозділів.

У Торецьку Донецької області тривають активні бої з дуже близьким контактом. Сили оборони України ведуть бої за кожен будинок, а то й кімнату в будинку, повідомив аналітичний проєкт DeepState у ніч на вівторок, 10 грудня.

Аналітики навели слова спікера ОТОВ Луганськ Анастасії Бобовнікової про те, що неможливо сказати, яка частина Торецька контролюється українськими військами, а яка російською армією.

«Важко не погодитися, адже це дійсно так. У місті тривають активні бої з дуже близьким контактом, де підрозділи Сил оборони ведуть бої буквально за кожну оселю, а то й за кімнату в будинку», – ідеться в повідомленні.

Також у DeepState зазначають, що росіянам вдалося просунутися в районі Плєхового Курської області та захопити територію прикордоння біля села Олександрія Сумської області.

Втрати ворога на ранок 10 грудня 2024 року

Минулої доби ракетні війська Сил оборони вразили пункт управління ворога.

Втрати російських загарбників за добу становили 1350 окупантів убитими та пораненими.

Крім того, українські воїни знешкодили: