Война, день 1020: Украина атаковала полигон, откуда был запущен «Орешник»

В ночь на 9 декабря ВСУ повторно атаковали полигон «Капустин Яр» в Астраханской области, откуда запускали ракету «Орешник» (первая атака была 5 декабря).

Телеграм-канал Министерства обороны рф сообщает, что над тремя регионами россии средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников.

«Киев продолжает попытки нанести удары по территории астраханского военного полигона Капустин Яр, откуда идет запуск ракет по Украине, в частности была запущена гиперзвуковой ракетой «Орешник»», — говорится в сообщении.

Других подробностей атаки пока не известно.

Последствия воздушной атаки 9 декабря

В ночь на 9 декабря 2024 года враг атаковал Украину 2-мя управляемыми авиационными ракетами и 37-ю ударными БпЛА, сообщили в Воздушных силах Украины.

По состоянию на 8.00 сбито две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 18 вражеских БПЛА. Еще 18 беспилотников локально потеряно.

Из-за падения сбитых вражеских БПЛА в Винницкой области повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий.

Ситуация на фронте остается сложной

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое, Новотроицкое и Чумацкое.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Сонцовки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахово, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), войска рф недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области. После двухнедельного перерыва они снова начали использовать бронетранспортеры и бронемашины, проводя усиленные атаки.

Согласно геолокационным данным, опубликованным 8 декабря, российские войска продвинулись на южную окраину Новоивановки к юго-востоку от Коренево. Последние два дня бои также продолжались юго-восточнее Суджи возле Плехово и южнее города – в районе Гуево.

Представитель украинской бригады, действующей в Курской области РФ, сообщил 8 декабря, что российские силы активизировали свои наступательные операции там после периода относительного затишья. По его словам, хорошо обученные и оснащенные подразделения российской 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) являются основной силой, проводящей атаки.

Потери врага на утро 9 декабря 2024

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две наземные станции управления беспилотными летательными аппаратами.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 оккупантов: 540 безвозвратными и 680 санитарными.

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