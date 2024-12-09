війна, день 1020: Україна атакувала полігон, звідки був запущений «Орєшнік»

У ніч на 9 грудня ЗСУ повторно атакували полігон «Капустін Яр» в Астраханській області, звідки запускали ракету «Орєшнік» (перша атака була 5 грудня).

Телеграм-канал Міністерства оборони рф повідомляє, що над трьома регіонами Росії засоби протиповітряної оборони збили 13 українських безпілотників.

«Київ продовжує спроби завдати ударів по території астраханського військового полігону Капустін Яр, звідки йде запуск ракет по Україні, зокрема була запущена гіперзвуковою ракетою «Орєшнік»», – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць атаки поки що не відомо.

Наслідки повітряної атаки 9 грудня

У ніч на 9 грудня 2024 року ворог атакував Україну 2-ма керованими авіаційними ракетами та 37-ма ударними БпЛА, повідомили в Повітряних силах України.

Станом на 8.00 збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БПЛА. Ще 18 безпілотників локально втрачено.

Через падіння збитих ворожих БПЛА у Вінницькій області пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.

Ситуація на фронті залишається складною

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора в бік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Луч, Лисівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Жовте, Новотроїцьке та Чумацьке.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Гановки, Антонівки та Успенівки.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), війська рф нещодавно просунулися на головному українському виступі в Курській області. Після двотижневої перерви вони знову почали використовувати бронетранспортери і бронемашини, проводячи посилені атаки.

Згідно з геолокаційними даними, опублікованими 8 грудня, російські війська просунулися на південну околицю Новоіванівки на південний схід від Кореневого. Останні два дні бої також тривали на південний схід від Суджі біля Плєхового і на південь від міста – в районі Гуєвого.

Представник української бригади, що діє в Курській області РФ, повідомив 8 грудня, що російські сили активізували свої наступальні операції там після періоду відносного затишшя. За його словами, добре навчені й оснащені підрозділи російської 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) є основною силою, що проводить атаки.

Втрати ворога на ранок 9 грудня 2024 року

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і дві наземні станції управління безпілотними літальними апаратами.

Минулої доби втрати російських загарбників становили 1220 окупантів: 540 безповоротними та 680 санітарними.

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