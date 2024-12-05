Война, день 1016-й: у Трампа рассматривают три варианта завершения войны в Украине

Команда Трампа предложила несколько планов окончания войны

Три ключевых советника Дональда Трампа «публично и в частном порядке» выдвигают варианты прекращения войны, развязанной россией против Украины. Об этом пишет агентство Reuters в среду, 4 декабря.

Речь идет о предложениях выдвинутого Трампом на пост вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса, экс-главы Национальной разведки Ричарда Гренелла, а также Кита Келлога, которого Трамп предложил назначить своим специальным посланником по Украине и россии.

Позиция Келлога была сформулирована весной в стратегическом документе «Америка прежде всего, Россия и Украина», который он и его соавтор представили Дональду Трампу.

Суть этого предложения состоит в заморозке конфликта по сложившейся линии фронта, но при этом США должны обеспечить Украине возможность «вести переговоры с позиции силы» и донести до Кремля информацию о последствиях несоблюдения им условий такого мирного договора.

Келлог также заявлял, что Трамп пообещает Киеву больше оружия, только если тот согласится на переговоры, и одновременно предупредит Москву, что Вашингтон «вооружит Украину», если РФ откажется обсуждать возможность прекращения войны. Переговоры о вступлении Украины в НАТО при этом будут отложены.

Вэнс в сентябре заявил, что мирная договоренность будет включать в себя создание демилитаризованной зоны по существующей линии противостояния. По его словам, эта зона будет «сильно укреплена», чтобы предотвратить возможное российское вторжение в будущем. Подчеркивается, что предложение Вэнса не предполагает членства Украины в НАТО.

Гренелл еще в июле выступил за создание так называемых «автономных зон» на востоке Украины, не уточнив деталей этого плана. Как и Вэнс, он высказал мнение, что членство Украины в НАТО «не отвечает интересам США».

«Советники Трампа попытаются методом кнута и пряника заставить Москву и Киев начать переговоры, включая прекращение военной помощи Киеву, если тот не согласится на переговоры, и увеличение такой помощи, если президент России Владимир Путин откажется», — обобщает Reuters суть идей этой тройки политиков.

Ночью враг атаковал «искандерами» и дронами

В ночь на 5 декабря 2024 года противник нанес удар по Днепропетровской области двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и атаковал Украину 44 ударными БПЛА, сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 08.30 сбито 30 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

Еще 12 беспилотников локально потеряно, 1 — улетел в направлении Беларуси.

О ситуации на фронте

По данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений. Самые интенсивные бои идут на Покровском и Кураховском направлениях, где за сутки произошло по 41 штурму.

Бойцы сил обороны Украины вытеснили подразделения российских оккупационных войск из населенного пункта Новый Комар в Донецкой области. Враг понес большие потери.

Село расположено на правом берегу реки Мокрые Ялы в 5 километрах от районного центра Большая Новоселка. Аналитики проекта DeepState в Telegram обнародовали видео, на котором бойцы 48-го отдельного штурмового батальона занимают позиции в селе. Отмечается, что зачистку Нового Комара от врага удалось произвести благодаря успешным действиям штурмовой пехоты.

Украинские бойцы ликвидировали часть оккупантов, некоторым из россиян удалось сбежать. В плен к ВСУ попали захватчики из 40-й отдельной бригады морской пехоты рф.

Аналитики DeepState заявили о продвижении российских войск в центральной части Часового Яра. Согласно изменениям на карте, оккупанты заняли часть частного сектора в Октябрьском районе города.

Оккупантам удалось продвинуться на юг от Покровска, где они заняли ряд позиций возле села Желтое и закрепились на окраине поселка Шевченко.

На северном фланге Курахово оккупанты расширили зону контроля вблизи населенных пунктов Заря и Старые Терны.

Потери врага: минус еще 1580 оккупантов

Вчера, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по трем районам сосредоточения личного состава и по одному пункту управления противника.



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