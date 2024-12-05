Війна, день 1016-й: у Трампа розглядають три варіанти завершення війни в Україні

Команда Трампа запропонувала кілька планів закінчення війни

Три ключові радники Дональда Трампа «публічно і приватно» висувають варіанти припинення війни, розв’язаної Росією проти України. Про це пише агентство Reuters у середу, 4 грудня.

Йдеться про пропозиції висунутого Трампом на посаду віце-президента США Джеймса Девіда Венса, екс-глави Національної розвідки Річарда Гренелла, а також Кіта Келлога, якого Трамп запропонував призначити своїм спеціальним посланцем з питань України та росії.

Позиція Келлога була сформульована навесні в стратегічному документі «Америка насамперед, Росія і Україна», який він і його співавтор представили Дональду Трампу.

Суть цієї пропозиції полягає в заморожуванні конфлікту за сформованою лінією фронту, але водночас США мають забезпечити Україні можливість «вести переговори з позиції сили» і донести до Кремля інформацію про наслідки недотримання ним умов такого мирного договору.

Келлог також заявляв, що Трамп пообіцяє Києву більше зброї, тільки якщо той погодиться на переговори, і одночасно попередить Москву, що Вашингтон «озброїть Україну», якщо рф відмовиться обговорювати можливість припинення війни. Переговори про вступ України до НАТО при цьому будуть відкладені.

Венс у вересні заявив, що мирна домовленість передбачатиме створення демілітаризованої зони за наявною лінією протистояння. За його словами, ця зона буде «сильно укріплена», щоб запобігти можливому російському вторгненню в майбутньому. Підкреслюється, що пропозиція Венса не передбачає членства України в НАТО.

Гренелл ще в липні виступив за створення так званих «автономних зон» на сході України, не уточнивши деталей цього плану. Як і Венс, він висловив думку, що членство України в НАТО «не відповідає інтересам США».

«Радники Трампа спробують методом батога і пряника змусити Москву і Київ почати переговори, включно з припиненням військової допомоги Києву, якщо той не погодиться на переговори, і збільшенням такої допомоги, якщо президент Росії Володимир Путін відмовиться», – узагальнює Reuters суть ідей цієї трійки політиків.

Уночі ворог атакував «іскандерами» та дронами

У ніч на 5 грудня 2024 року противник завдав удару по Дніпропетровській області двома балістичними ракетами «Іскандер-М» і атакував Україну 44 ударними БПЛА, повідомили в Повітряних силах.

Станом на 08.30 збито 30 ворожих БПЛА в Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.

Ще 12 безпілотників локально втрачено, 1 – полетів у напрямку Білорусі.

Про ситуацію на фронті

За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 168 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої точаться на Покровському та Курахівському напрямках, де за добу відбулося по 41 штурму.

Бійці сил оборони України витіснили підрозділи російських окупаційних військ із населеного пункту Новий Комар на Донеччині. Ворог зазнав великих втрат.

Село розташоване на правому березі річки Мокрі Яли за 5 кілометрів від районного центру Велика Новосілка. Аналітики проекту DeepState у Telegram оприлюднили відео, на якому бійці 48-го окремого штурмового батальйону займають позиції в селі. Зазначається, що зачистку Нового Комара від ворога вдалося провести завдяки успішним діям штурмової піхоти.

Українські бійці ліквідували частину окупантів, деяким із росіян вдалося втекти. У полон до ЗСУ потрапили загарбники з 40-ї окремої бригади морської піхоти рф.

Аналітики DeepState заявили про просування російських військ у центральній частині Часового Яру. Згідно зі змінами на карті, окупанти зайняли частину приватного сектора в Жовтневому районі міста.

Окупантам вдалося просунутися на південь від Покровська, де вони зайняли низку позицій біля села Жовте і закріпилися на околиці селища Шевченка.

На північному фланзі Курахового окупанти розширили зону контролю поблизу населених пунктів Зоря і Старі Терни.

Втрати ворога: мінус ще 1580 окупантів

Учора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по трьох районах зосередження особового складу та по одному пункту управління противника.

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