Военный оркестр в ЗАГСе и сердце из влюбленных пар: как в Одессе отметили День святого Валентина

Спонтанное решение заключить брак в День влюбленных приняли, как минимум, 3 одесских пары. А по всей Одесской области пожениться именно в этот день захотели 64 пары.

Корреспондент “Одесской жизни” отправился во Дворец бракосочетаний на улице Ришельевской.

В этот день там была особая атмосфера – для молодоженов играл духовой оркестр.

Музыканты военной части 3012 Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины сделали такой подарок влюбленным.

В пятницу в этом ЗАГСе решили пожениться 15 пар. Сотрудники ЗАГСа отмечают, что молодожены нередко выбирают “красивые даты”, как сегодня.

А еще три пары пожелали оформить свои отношения, воспользовавшись услугой «брак за час». Эта услуга доступна тут круглосуточно, в том числе в праздничные и выходные дни. То есть благодаря этой услуге, как сказали нашему корреспонденту во Дворце бракосочетаний, пожениться можно в любой день, “было бы желание, документы и кольца”.

А на Ланжероне сегодня прошел флешмоб: влюбленные выстроились в форме огромного сердца и целовались.

На такую романтичную акцию у моря пришло около 200 пар. Их всех угощали шампанским.

Отметили праздник и в Одесском зоопарке. В течение двух последних недель одесситы голосовали за лучшую звериную пару. Больше всего голосов собрала пара африканских львов.

Напомним, как украсили Одессу ко Дню влюбленных, можно посмотреть здесь.

Фото: Артем Виноградов, Одесский горсовет, odessa-online, Одесский зоопарк

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